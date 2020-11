Segundo retiro: ¿tambalea la aprobación de la reforma opositora en el Senado?

Pensiones

El proyecto de ley presentado anoche por el gobierno (con urgencia de discusión inmediata) que permite el retiro de fondos previsionales de las AFP con una serie de restricciones, podría hacer tambalear la posibilidad de que la reforma parlamentaria logre sortear la valla de la Sala del Senado, donde hasta ayer ya estaban los votos para su aprobación, con el concurso del oficialismo.

Como era de esperar, en la oposición no cayó bien la propuesta del Ejecutivo, donde incluso senadores moderados, como el integrante de la comisión de Hacienda –que junto con Trabajo comenzará a analizar esta tarde el Mensaje-, Ricardo Lagos Weber (PPD), se mostraron contrarios a la iniciativa: "El proyecto del gobierno, tal cual ingresó, es muy difícil, por no decir imposible, que avance, con el nivel de restricciones que se han colocado a la posibilidad del retiro de fondos previsionales", señaló minutos después del ingreso del proyecto de ley.

Mientras ese es el ambiente generalizado en la oposición, en el oficialismo no hay claridad acerca de que, al menos los cinco senadores que públicamente habían anunciado su disposición a aprobar la reforma mantengan esa actitud, lo que hace difícil prever su futuro.

Aunque dependerá de la decisión que, durante esta jornada, tome la mesa del Senado en conjunto con los distintos comités parlamentarios, si la moción despachada el miércoles de la comisión de Constitución se vota mañana o la próxima semana, esta vez los votos no están asegurados, porque el gobierno con su proyecto podría alinear a varios díscolos, que ya no estarían igual de disponibles para apoyar la reforma de la oposición.

Expectativas y Harakiri

Ese es el caso del senador José Miguel Durana (UDI), quien estima que la iniciativa del Ejecutivo "efectivamente, le pone racionalidad" al proyecto que ya había avanzado en la Cámara Alta, porque lo que busca es que los recursos "lleguen, de verdad, a quienes más los necesitan", destaca el senador en relación a la serie de restricciones que establece la propuesta del Gobierno. Por otro lado, añade, se termina con la posibilidad de llegar al Tribunal Constitucional (TC), lo que haría menos engorroso el retiro.

Sin embargo, con una importante cuota de pragmatismo en su análisis, Durana también advierte que "necesitamos saber si esto va a tener piso en la oposición", algo que a primera vista parece difícil, porque si el proyecto del gobierno no consigue el respaldo de los senadores opositores y "si es que, finalmente, algunos de nuestros senadores le dan los votos a la oposición, da lo mismo hacerse el Harakiri, pero hoy día mis expectativas están en el proyecto que presentó el gobierno", asegura.

A favor de la reforma

Una mirada muy distinta expresa su compañero de bancada, el senador David Sandoval. El representante de la Región de Aysén se muestra mucho menos entusiasta respecto al proyecto del Ejecutivo; por lo pronto, uno de los problemas que le ve es que no sea universal y en ese sentido no está de acuerdo, entre otras cosas, con la idea de que no puedan optar al beneficio quienes tengan cotizaciones declaradas el mes anterior a la solicitud y que tengan un sueldo desde los $ 2,8 millones (100 UF).

Desde el punto de vista de Sandoval, "si quieren que el proyecto avance se le tienen que hacer muchas modificaciones, en tanto no se hagan sigo votando a favor del primero", confirma, aludiendo al proyecto de segundo retiro de la oposición.

En la misma línea va el análisis del senador de RN Juan Castro, quien inicia la conversación, asegurando que, el del gobierno, "no me parece un buen proyecto. Tiene varias cosas que no son buenas" y una de ellas -coincide con Sandoval- es que no es universal. Y aunque cree que lo que busca el gobierno es regular por ley el segundo retiro e impedir que vengan otros más adelante, no percibe que haya mucho espacio para avanzar, ya que habría que hacerle muchas modificaciones, aunque admite que puede tener cosas interesantes.

Hay que esperar -añade- a ver qué hace la comisión unida de Hacienda y Trabajo esta tarde, pero advierte que "sin duda sigo votando a favor" del proyecto opositor que ya está en condiciones de votarse en Sala, que –a su juicio- "es el que debería prevalecer".

Su compañero de bancada, el senador Manuel José Ossandón fue categórico respecto de la iniciativa del Ejecutivo, ya que en conversación con Radio Futuro aseguró que "no estoy dispuesto a apoyarlo" y que "hay que meterle tijera".

Por su parte, el UDI Iván Moreira señaló que "votaré en conciencia" y dejando poco clara su postura valoró que el gobierno haya enviado el proyecto al Congreso, reconociendo -a su juicio- que el retiro del 10% era una necesidad imperiosa. "Sin embargo, -añadió- no podemos dejar de señalar que el gobierno legitimó el primer retiro al no ir al TC y eso hoy confunde a la ciudadadnía con el anuncio de ir al TC por el segundo retiro".

Según Moreira el proyecto del gobierno busca que el segundo retiro se haga "de una manera ordenada y con el procedimiento apropiado". El senador gremialista continuó con que "siempre he dicho que mi apoyo va a ser a todo evento, porque lo que necesitamos es que se pague en 30 días", pero manifestó su interés de que para "tomar la decisión correcta, el proyecto (del gobierno) se corrija, aumentando a 150 UF el retiro y que sea sin reintegro".

Conteo de votos

Si hasta ayer los votos para aprobar la propuesta de la oposición estaban asegurados, incluso para alcanzar el quórum de 2/3, aunque se requieren sólo 3/5, hoy día el panorama no está igual de claro. Ya que con los votos de la oposición más dos del oficialismo –dado que el senador Alejandro Navarro (PRO) está con licencia- alcanzarían los votos justos para alcanzar los 3/5.