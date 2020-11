Senado aprueba el proyecto del Gobierno que permite un segundo retiro de fondos y se despacha a la Cámara

Pensiones

A la iniciativa se le dio luz verde con un amplio respaldo de la oposición, ya que se aprobó con 35 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones.

Pese a las duras críticas de la oposición hacia el Gobierno por la forma como entró al debate por el segundo retiro, el Senado aprobó en general y en particular la iniciativa del Ejecutivo que también permite acceder al beneficio, pero con la diferencia de que quienes accedan a él deberán pagar el correspondiente impuesto a la renta. Para evitar que así sea, un grupo de senadores opositores presentaron una indicación que establece que los recursos que se retiren de las AFP no constituirán renta, la que fue declarada inadmisible.

Se le dio luz verde por 35 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones. Ahora la iniciativa pasa a la Cámara de Diputados.

Por otra parte, el proyecto aprobado en general inhabilita a las altas autoridades del país para acceder al segundo retiro, entre ellos los parlamentarios, con lo que los senadores de todos los sectores se han mostrado de acuerdo.

Mira el minuto a minuto

16:50 Sin responder directamente a la solicitud, el ministro Briones señaló que el proyecto "busca reponer las facultades del Ejecutivo por la vía institucional". Respecto al tema de los impuestos señaló que la "verdadera letra chica es crear una exención tributaria", agregando que si no figura la palabra "impuesto" en el proyecto es porque se le aplica la norma ya existente. Y explicó que en Chile ocho de cada 10 personas no pagan impuesto a la renta.

16:40: Se solicita al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que se pronuncie sobre la solicitud de varios senadores de que se exima de pagar impuestos por el retiro a las rentas más bajas.

16:37: El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) señaló que "este proyecto es hipóteca en su origen porque se presentó sabiendo que se iban a sacar todas las exigencias", pero no aborda el tema tributario y pidió que se avance en una reforma tributaria "en serio".

16:25: El senador Claudio Alvarado (UDI), a quien le correspondió defender el rechazo del primer retiro como ministro de la Segpres, pidió mejorar el tono del debate con que han intervenido algunos senadores de oposición y agradeció a los que con su voto le darán luz verde a la iniciativa del Ejecutivo para sortear su primer trámite.

16:07: El senador Carlos Montes (PS) explicó que quienes se han abstenido lo han hecho como una estrategia, porque "queremos dar una señal clara de no unanimidad" y quienes lo aprueben lo harán, adelanta, para "viabilizar el proyecto", porque la gente necesita los recursos.

15:59: El senador Álvaro Elizalde (PS), quien anuncia voto a favor, añade que con la aprobación de la iniciativa, "el Gobierno tendrá una victoria táctica, pero una derrota estratégica", porque sólo presentó el proyecto para ordenar a su sector.

15:45: El senador Guido Girardi (PPD) interviene por segunda vez, pero para anunciar que por solidarizar con el resto de su bancada, que mayoritariamente va a votar a favor, cambia su voto a favor del proyecto del Gobierno, lo que no quiere decir, subraya, que comparta su contenido tal como está.

15:39: El senador Carlos Bianchi (Indep.) insistió en que el segundo retiro se entregue en un sólo pago y en 10 días hábiles, para que le llegue con prontitud a quienes lo necesitan.

15:05: La senadora Carolina Goic (DC) pidió a la mesa que se solicite el acuerdo de la Sala para que se vote hasta total despacho el proyecto. E instó a los senadores a no convertir este debate en una trinchera política. Y emplazó al Ejecutivo en materia de reforma a las pensiones: "Espero que el Gobierno entienda que está en la cuenta regresiva para cumplir su principal promesa de campaña, que es la reforma previsional".

15:00: Pese a sus críticas al Gobierno y la "desconfianza" que le generan a él mismo y a su sector sus propuestas, el presidente del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde, señaló que hay "actuar con responsabilidad y viabilizar la aprobación del retiro del 10%", tras lo cual pidió un pronunciamiento de la mesa sobre el quórum de la votación y qué pasaría si tampoco se alcanzara el quórum en este proyecto.

14:45: Por su parte, el también senador de la bancada PPD, Ricardo Lagos Weber, argumentó que "lo que hay al final, y si uno ve lo que pasó con el primer retiro, ahora la presentación de este proyecto es una avivada, porque es una pasada con la ciudadanía. Se cambió de caballo y nadie le cree". Sin embargo, está de acuerdo con que las más altas rentas paguen impuestos por el retiro de los fondos, aunque dijo que podría explorar fórmulas para que quienes ganan menos no los paguen impuestos.

14:34: El senador Guido Girardi (PPD) anunció derechamente que va a votar en contra del proyecto del Ejecutivo, al que acusó de "vestirse con ropa ajena" al presentar una iniciativa propia. "No me voy a sumar a estratagemas que lo único que buscan es una ganancia fácil, un triunfo político", sentenció, porque a su juicio el Gobierno "no tiene convicción" en la necesidad del proyecto. De ahí que advirtiera que rechazará, porque "es un límite que no estoy dispuesto a traspasar".

14:24: El senador Carlos Montes (PS) dijo que el Gobierno tuvo que aceptar el segundo retiro no por análisis de la realidad, sino por la alta aprobación de la reforma en la Cámara. Y reiteró, en la misma línea de quienes intervinieron antes que él, que se requiere una reforma estructural al sistema de pensiones. Montes recalcó que para él es un problema aprobar la propuesta del Ejecutivo, dado que habrá quienes deberán pagar impuestos por el retiro, que no están entre los más ricos, por lo que pidió que se tomen medidas para evitar la evasión.

14:18: La senadora Ximena Rincón (DC) dijo que Chile se encuentra entre los países con más evasión en materia de impuestos, "el 60% de esta evasión se concentra en el 1% más rico de nuestro país", dijo, y enfatizó que el proyecto del Ejecutivo es "el primo pobre y mezquino de la reforma constitucional que no alcanzó el quórum", haciendo hincapié en que no se debería pagar impuestos por el retiro.

14:15: El senador Iván Moreira (UDI) argumentó que "rara vez las segundas partes son buenas, pero son necesarias" y dado que hay un compromiso para que la gente pueda retirar el 10% es necesario respaldar la inciativa del Ejecutivo, aunque "nadie gana" con nuevos retiros, porque quienes hacen uso del beneficio "no van a recuperar nunca esos recursos".

14:11: la senadora Isabel Allende (PS) manifestó su "profunda insatisfacción por la forma en que este Gobierno se conduce" y apeló a que se avance hacia una política de seguridad social que sea buena para Chile.

13:59: El senador David Sandoval (UDI) llamó a la oposición a aprobar el proyecto del Gobierno para que la gente reciba los recursos. Y pidió un gran acuerdo para la construcción de un nuevo sistema de pensiones, porque "el sistema previsional probablemente fue bueno cuando se creó, pero la realidad fue superada, no, no dio el ancho", admitió, por lo que se debe "absolutamente cambiar".

13:55: Este proyecto garantiza que los trabajdores y pensionados van a recibir los recursos, aseguró el senador Francisco Chahuán (RN) y pidió que con diligencia se saque adelante la reforma a las pensiones.

13:45: Con el fin dar cuenta de las contradicciones del Gobierno, el vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros (PS), argumentó que "este proyecto del gobierno sí podría infringir la Constitución y esta vez en el fondo y no en la forma", ya que el TC -dijo- ha fallado en diversas oportunidades que estos recursos no pueden ser utilizados sino para fines previsionales. "El TC es la bancada más ordenada que le va quedando (al Presidente Sebastián Piñera)", sentenció. Y manifestó están en una disyuntiva entre aprobar o abstenerse.

13:40: El presidente de la comisión unida de Hacienda y Trabajo, Jorge Pizarro (DC), da cuenta de la labor de dicha instancia y advierte que "el proyecto que sale es muy distinto al ingresado (...) y se termina con esta suerte de autopréstamo, se eliminan las restricciones".

13:33: La senadora Yasna Provoste (DC) anuncia que, junto con un grupo de senadores de la oposición, ingresaron una indicación con el fin de que los recursos que se retiren no constituyan renta, ya que de mantenerse ese aspecto en el proyecto del Gobierno, afectaría las rentas desde $688 mil.

13:27: Se inicia el debate y votación del proyecto del Gobierno que permite un segundo retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en las AFP.

13:15: La Sala del Senado rechazó la reforma constitucional de la oposición que permite un segundo retiro, por no alcanzar el quórum requerido de 3/5, es decir, 26 votos a favor y la iniciativa pasa a Comisión Mixta. La iniciativa contó con 23 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones.

13:06: Se abre la votación de la reforma.

12:46: La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), señaló que no se entiende la actuación del gobierno en los debates de los retiros, ya que en el segundo intervino "tardíamente", por lo que "se ha generado una nueva tensión" entre las atribuciones de los poderes del Estado, acusando una "agresión permanente hacia un poder del Estado", como es el Congreso, "es muy difícil para la fortaleza de las instituciones, reducir las atribuciones del Congreso", advirtió, debido a ello es que se ha optado -dijo- por tramitar reformas constitucionales.

12:31: El senador Álvaro Elizalde (PS), aseguró que se está en el actual debate, porque "el Parlamento ha tenido que reemplazar el liderazgo del Gobierno, por su mal diagnóstico" respecto a los efectos de la pandemia.

12:21: El presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Pizarro (DC), indicó que haber planteado la reforma constitucional para encarar el tema fue debido a que el Gobierno no se abrió a presentar un proyecto al inicio del debate para ir en ayuda de quienes necesitan los recursos; pero también que lo que le interesa a la oposición es que la gente reciba el retiro, por lo que se le quitó al proyecto del Gobierno todo aquello con lo que el sector no estaba de acuerdo.

12:15: El senador socialista Alfonso De Urresti, presidente de la Comisión de la Comisión de Constitución del Senado, advirtió que estos retiros constituyen una "derrota ideológica" a quienes aseguraban que las AFP "no se podían tocar" y llamó a construir un nuevo modelo de seguridad social.

12:08: El senador Juan Antonio Coloma (UDI) argumentó en contra de la iniciativa opositora que "cuando se empieza a burlar la Constitución, la Constitución se desploma", por lo que "en una decisión que no es fácil he decido aprobar el proyecto del Gobierno".

12:00: "Sabemos que es probable que esta reforma no cuente con los votos, pero tenemos que tener una alternativa", advirtió la senadora Carolina Goic (DC). Pero insistió en avanzar hacia un sistema de pensiones más solidario y "espero que ahí el Gobierno aprenda la lección y no vuelva a llegar tarde".

11:55: El senador Manuel José Ossandón (RN), quien también había anunciado su voto a favor de la reforma, señaló que "esta guerrilla (que sea ha dado entre el Gobierno y la oposición por los proyectos) no le hace bien a nadie y nada se ha dicho sobre cómo ayudar a la gente que lo está pasando mal" y si bien aseguró que aprobará el proyecto que asegure que le lleguen los recursos a las personas y antes de Navidad, porque lo importante es que el retiro -cualquiera sea- se apruebe en esta jornada, advirtió que "no podemos seguir llegando tarde con las ayudas, porque la situación no da para más". "Le pido a mis colegas que no nos acusen de que nos dimos vuelta la chaqueta", pidió a la oposición.

11:35: El senador Rodrigo Galilea (RN) dio cuenta de los estragos que los retiros de fondos de pensiones van a ocasionar al sistema y a los propios trabajadores de cara a su jubilación. Según los cálculos del parlamentario oficialista, los dos retiros significarán US$ 42.000 millones. De ahí que adelantara que va a aprobar la propuesta del Gobierno, que a su juicio corrige algunos aspectos respecto de la reforma, "lo apruebo con un sabor amargo", sentenció.

11:20: El senador Juan Pablo Letelier (PS), señaló que en el debate de fondo suscitado a raíz del proyecto del Ejecutivo y de su decisión de recurrir al TC se esconden "dos derrotas del Gobierno; por un lado, que el Ejecutivo no ha realizado las políticas públicas necesarias para resolver los problemas de la gente en la pandemia y, segundo, si el Congreso se impone o no al Gobierno", advirtiendo que en este episodio el Ejecutivo "ha puesto el proceso de tensionamiento entre las instituciones al límite". Sin embargo, admitió que el proyecto lo "vamos a votar después, lo que va a asegurar que los chilenos que reciban los recursos (...) el retiro del 10% nunca ha estado en juego".

11:15: Por su parte, otro de los senadores oficialistas que había comprometido su respaldo a la reforma opositora, el RN Juan Castro, inició su intervención haciendo ese reconocimiento. Pero más adelante dijo que pese a que al ingresar el proyecto del Gobierno no era bueno, pero que la comisión unida de Hacienda y Trabajo lo mejoraron. De ahí que enfatizara que "el camino para que la gente reciba el 10% es el proyecto del Gobierno, no hay otro", aseveró.

11:10: La senadora Ximena Órdenes (PPD), en el marco de su intervención, fue pragmática, advirtiendo que "va a haber retiro, pero no va a ser a través de esta reforma constitucional que voy a aprobar, porque está bloqueada en el TC".

10:53: El senador David Sandoval (UDI), uno de los que había comprometido su voto a la reforma opositora y se echó atrás luego de que el Gobierno aceptara las indicaciones de su sector, que lo dejó muy similar a la reforma, señaló que para mejorar las pensiones "el camino no es aniquilar el sistema previsional", por medidas como las que se están votando. Sin embargo, sostuvo que es necesario hacer una reforma "estructural", para "asegurarle a los chilenos una pensión digna". Respecto a la votación de la jornada, señaló que el proyecto del gobierno tiene el camino "expedito" no así el del "resquicio de la reforma constitucional", por lo que anunció que se abstendrá en la reforma para optar por el "camino expedito", que no pasa por el Tribunal Constitucional.

10:48: En el marco de su intervención, la primera de la jornada, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) señaló que "yo sí creo que aquí debiera haber espacio para la tributación de los altos ingresos" y recordó que lo hizo ver en el primer retiro y nadie, ni el Gobierno, acogió su propuesta. Añadió que el retiro del segundo 10% se va a aprobar, aunque "tengo mis dudas que la derecha apruebe la reforma constitucional, porque para eso se inventaron el proyecto del Gobierno", advirtió. E instó a "aquellos que han sido contrarios a decisiones más profundas atienen ahora".

10:41: La Sala acuerda extender la sesión, fijada originalmente hasta las 14:00 horas, hasta las 16:00 horas para alcanzar a votar la reforma y el proyecto del Gobierno.

10:38: La Sala del Senado retoma votación de la reforma constitucional de la oposición, que permite un segundo retiro de fondos de las AFP.