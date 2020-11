Senadores oficialistas piden al Gobierno proyecto para regular ejecución del segundo retiro de fondos

Pensiones

Por su parte, los senadores Francisco Chahuán (RN) y David Sandoval (UDI) instaron al Ejecutivo y a la oposición a alcanzar un acuerdo en materia de pensiones, aprovechado el segundo retiro.

Un llamado al gobierno para que presente un proyecto de ley con el fin de regular la entrega del segundo retiro de fondos de las AFP, en el caso de que la iniciativa sea ratificada por el Senado, hizo un grupo de senadores oficialistas que reiteraron su compromiso con la reforma, encabezados por el RN Manuel José Ossandón.

Junto al también RN Juan Castro y los UDI David Sandoval y José Durana , Ossandón explicó que la idea del proyecto que piden que el Ejecutivo ingrese sin tardanza, este martes como máximo, es que la entrega del eventual segundo retiro se ejecute de manera ordenada y expedita; y no se recurra al Tribunal Constitucional. Además, se busca "evitar que, cada cinco minutos, a un parlamentario se le ocurra hacer una reforma constitucional", para hacer un retiro, considerando que la autora del segundo, diputada humanista Pamela Jiles, ya advirtió sobre un tercero.

Sin embargo, Ossandón fue categórico en que con o sin proyecto del Ejecutivo, los senadores que lo acompañaron aprobarán de todos modos la reforma constitucional; no obstante, el Gobierno "debe definir su posición en el proyecto y los parlamentarios tendremos que debatir en torno a sus alcances, acá no estamos planteando posiciones, sabemos que la gente necesita ese 10% y queremos que sepan que van a estar los votos, pero por responsabilidad pedimos que se presente un proyecto, para que no vaya al TC y se defina bien, porque todas estas medidas tendrán un gran impacto en el futuro".

Por su parte, el diputado de RN Jorge Durán instó a los senadores de su sector a aprobar sin "letra chica" la iniciativa.

El oficialismo le pone presipon al gobierno por pensiones

Mientras tanto, los senadores Francisco Chahuán (RN) y Sandoval pidieron al Gobierno y a la Oposición llegar a un acuerdo que permita aprovechar la discusión del retiro del 10% de los fondos de la AFP para avanzar en la reforma previsional.

Chahuán comentó que, junto a Sandoval, le ha correspondido encabezar el trabajo que se ha hecho al interior de Chile Vamos para sacar adelante una reforma de pensiones que responda a las necesidades de la gente en esta materia y llamó al Ejecutivo, representado por los ministros de Trabajo, María José Zaldívar, y Hacienda, Ignacio Briones, a que llegue "rápidamente a un acuerdo para una reforma de pensiones digna".

Según el senador de RN, la propuesta previsional del gobierno "debe estar amarrada al proyecto sobre el retiro del 10%", porque tiene la convicción de que hay una "oportunidad única" de llegar a acuerdo en las conversaciones que se han sostenido con representantes de la oposición; pero también pide a estos últimos "generosidad" para avanzar en la búzqueda de un consenso, de manera tal que se comience a construir "el legado" de este gobierno, que no debiera ser otra cosa que la reforma de pensiones.

Para ello, insistió en que la eliminación de la tabla de mortalidad para calcular las pensiones, debiera ser "el corazón de la reforma", ya que con ello aumentarián en 25% e insistió en el polémico seguro de longevidad. Pero, además, plantea la creación de una AFP estatal que le ponga competencia al mercado.

Según comentó Chahuán, en el Senado existe un amplio acuerdo no sólo para aprobar el retiro del 10%, sino también para apoyar el que los afiliados a las AFP de más altos ingresos paguen impuestos, para lo cual él mismo ya ingresó una indicación que establece que desde el tercer tramo hacia arriba -según señala quienes ganen más de $ 2, 5 millones- deberán imponer por el retiro.

Por su parte, el senador Sandoval hizo hincapié en que lo urgente para la ciudadanía es una reforma estructural, fundamental y permanente a las pensiones y que el retiro del 10% no debe impedir que se pierda el foco de lo realmente importante.

Por lo pronto, ya están los votos en el Senado para aprobar el retiro con 3/5, ya que a lo menos cinco senadores de gobierno conformaron su respaldo, con lo que además de los 23 de oposición -ya que el senador Alejandro Navarro se encuentra con licencia- suman 28. Así, incluso estarían los sufragios para aprobar la inicitiva con 2/3, ya que por la ausencia de Navarro el quórum baja en un voto.

Negociaciones

En paralelo el jefe de bancada de senadores RN, Rodrigo Galilea, y uno de los negociadores de un acuerdo con la oposición para tratar de limitar el retiro de fondos para que las personas de altas rentas tengan que pagar impuestos o que quienes posean APV no puedan retirar, sostuvo que aún no sabe si las indicaciones las presentará en la comisión de Constitución o en la sala y que está en los detalles finales de redacción.

Sin embargo, anticipó que espera lograr los votos necesarios para incluir esos cambios "me da la impresión de que cada vez más se va aquilatando el efecto indeseado que provoca un retiro universal de fondos previsionales. Es tal la magnitud de esos retiros, que de concretarse, cualquier reforma previsional generaría efectos menores en las pensiones de los chilenos".

Por lo mismo reafirmó que "eso no debiéramos permitirlo. Por lo tanto, son muchos los que piensan que este eventual retiro necesita bordes y que sólo puedan hacerlo quienes realmente lo necesitan".