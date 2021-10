Sistema de reparto y rol de las AFP: candidaturas de Boric, Kast, Provoste y Sichel se enfrentan en debate por pensiones

Pensiones

Claudia Sanhueza, Cecilia Cifuentes, Guillermo Larraín y Patricio Rojas debatieron en torno a las propuestas previsionales de sus candidatos en un panel organizado por la AmCham.

A poco más de un mes que se lleve a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham Chile) realizó ayer un debate en torno a uno de los temas centrales en los respectivos programas de los candidatos: las pensiones.

En la instancia, participaron representantes de las principales cuatro candidaturas: Gabriel Boric, Sebastián Sichel, José Antonio Kast y Yasna Provoste.

Mientras que las economistas Claudia Sanhueza y Cecilia Cifuentes representaron a Boric y Kast, respectivamente, sus colegas Guillermo Larraín y Patricio Rojas estuvieron por el lado Provoste y Sichel.

Reparto vs capitalización individual

Respecto de las propuestas centrales de las candidaturas, una de las coincidencias entre todas fue establecer un piso mínimo de pensión, es decir una Pensión Básica Solidaria, cuyo monto varía dependiendo de los programas.

En lo que sí hubo desencuentros, y como era previsto, fue en la discusión de la implementación o no de un sistema de reparto, ya sea en su totalidad o como un componente.

Particularmente, tanto la candidatura de Boric como la de Provoste plantean instalar este esquema, aunque con diferencias.

"En régimen, nos imaginamos un sistema de seguridad social donde existen contribuciones a la seguridad social en el pilar contributivo. Donde haya un pilar no contributivo, con una pensión base, universal, y sobre esa base vienen los beneficios del pilar contributivo. Esos beneficios dependen de lo que se ha contribuido durante la vida activa, en lo que se llama sistemas de contribución definida", explicó Sanhueza.

En tanto, Larraín apuntó hacia un modelo en que una entidad pública sea la que administre un fondo colectivo y las cuentas de capitalización individual, en reemplazo de las AFP si así lo desean los afiliados.

"Quienes están hoy día pueden continuar en el sistema de AFP, con las modificaciones en términos de comisiones, perfeccionamientos que se les vaya haciendo a temas de inversiones, pero el flujo de nuevos trabajadores va al sistema nuevo, que tiene un componente de ahorro individual y un componente de capitalización colectiva", apuntó.

Sin embargo, ambos recibieron críticas por parte de los representantes de las candidaturas de la derecha, ya que consideran que el reparto es negativo, sobre todo por el factor demográfico.

"Nosotros pensamos que el 6% que se está discutiendo va a las cuentas individuales. Nosotros no contemplamos reparto. Creemos que el reparto no es una buena idea, no permite un financiamiento en el largo plazo", señaló Rojas.

"Todos apoyamos la sustentabilidad cuando hablamos de medioambiente, pero cuando hablamos de las pensiones se olvida. El reparto tiene un problema con la demografía muy serio y, en este sentido, tiene que ser vía capitalización", añadió Cifuentes.

El rol de las AFP

Respecto del rol que podrían jugar las AFP en los sistemas propuestos, Patricio Rojas aclaró que la propuesta de Sichel reconoce que existe un problema de legitimidad.

"Van a haber muchas más instituciones, pueden ser públicas, instituciones privadas con o sin fines de lucro, y estamos pensando en que las personas tienen que elegir. El sistema actual tiene que ser modificado", apuntó.

Por el lado del equipo de Kast, Cifuentes dijo que hay que agregar mayor competencia a la industria de las administradoras.

"Tenemos un diseño bien hecho en términos de industria, con entidades de giro único. Lo que ha faltado es más competencia, mejorar mucho la educación previsional y darles a las personas más alternativas. Efectivamente, hay un problema de legitimidad", comentó.

Pese a ello, Larraín indicó que existe un problema de diseño en el negocio de las AFP, por lo que plantea que existan gestores de inversiones.

"Se pueden dejar gestores y, por lo tanto, las AFP, como las conocemos hoy día, no van a existir. Y habrá gestores que gestionen solamente las inversiones", dijo.

Del mismo modo, en el período de transición a un sistema de reparto que plantea la candidatura de Boric, Sanhueza señaló que debe haber modificaciones.

"El sistema en su conjunto debe mejorar en términos de regulación, transparencia, dónde están invertidos realmente los fondos", apuntó.

Cotización adicional

Además de la Pensión Básica Universal, también hubo un acuerdo de aumentar la tasa de cotización, aunque con distintas cifras.

En el caso de Boric, este plantea sumar ocho puntos a la cotización para alcanzar un 18% en total. Por su parte, el Sichel espera llegar a un 16%, mientras que en el equipo de Provoste, según explicó Larraín, no hay definición respecto de si se alcanza un 16% o un 18%.

En este sentido, la postura de Kast es la que más se diferencia, porque Kast propone aumentarla a un 14%. Eso sí, Cifuentes añadió que se plantea establecer la cotización vía consumo, con el que con cada compra, un 1% vaya al ahorro individual.