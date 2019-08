Sondeo de Habitat: 74% prefiere que la cotización adicional sea gestionada por las AFP

Pensiones

Durante 16 días, la administradora realizó una consulta sobre la administración de la cotización adicional. Desde el gobierno valoraron el interés de las personas en participar en temas previsionales.

Tras seis semanas de pausa -desde que la Comisión de Trabajo despachó la reforma de pensiones el 18 de julio- ayer nuevamente se encendió el debate público sobre el proyecto previsional que impulsa el gobierno.

AFP Habitat dio a conocer los resultados de la consulta pública que realizó a sus afiliados relacionada a la administración del 4% de cotización adicional y que provocó una advertencia por parte de la Superintendencia de Pensiones (SP).

El 74,8% de los encuestados (as) indicó que les gustaría tener la opción de elegir a su AFP como administradora del 4%, mientras que el restante 25,2% optó por la opción no.

Cabe mencionar que el proyecto establece que la administración de la cotización adicional será licitada a través de un ente público a diversos actores del mercado financiero, a excepción de las AFP, que fueron descartadas de participar por parte del Ejecutivo.

La segunda pregunta de Habitat consultaba si la cotización del 4% debería ser administrada por esta AFP o por un ente público. El 74,4% de los encuestados respondió que prefería que fuera administrado por Habitat, mientras que el 25,6% indicó que elegiría al ente público.

Sólo 4,9% de los afiliados respondió

En el cuestionario que se realizó entre el viernes 9 y domingo 25 de agosto, participaron un total de 95.773 afiliados de Habitat.

A pesar que la cifra supera las 65.261 que respondieron un sondeo realizado por la misma AFP en 2017 , representa un 4,9% del total de afiliados de la administradora (1.964.996 personas).

Sin embargo, el gerente general de la AFP, Alejandro Bezanilla destacó el porcentaje. "Es una participación muy alta y era una consulta voluntaria, donde nadie estaba obligado a contestar. Estas personas decidieron que querían que su voz fuera escuchada y 95 mil personas voluntariamente tomaron esa opción", sostuvo.

El presidente de Habitat, Cristián Rodríguez, explicó que aquellos que no respondieron, se debió en parte a que no quisieron participar, pero también porque para poder responder era necesario saber la clave para ingresar al portal de la AFP.

El 44% de los afiliados de Habitat no cotiza y entre los que participaron de la encuesta, cerca de un 15% están en la misma situación.

Crítica al proyecto de pensiones

Tras la presentación de los resultados del sondeo, los ejecutivos de Habitat criticaron que la reforma deje fuera a las AFP de la gestión del 4% de cotización adicional.

"La opinión que expresaron miles de decenas de afiliados es un claro y potente mensaje. Es un indicador incuestionable para lo que la mayoría silenciosa quiere para su 4%, derriba muchas ideas que no representan a la mayoría y afortunadamente hay tiempo para corregir esto", sostuvo Rodríguez.

"Es una mensaje muy valioso para la discusión para entender cuál es la realidad de lo que quieren las personas y no legislar o discutir sobre el eslogan o de algunos comentarios de redes sociales", acotó.

Por su parte, Bezanilla puso énfasis en que desde el punto de vista técnico "no tiene sentido restringir la administración del 4% y dejar fuera a las AFP y desde el punto de vista de las personas tampoco, porque nos están diciendo que prefieren que su plata la administren la AFP y no el ente público".

Rodríguez agregó que como AFP han intentado en varias ocasiones ir a presentar sus inquietudes a la Cámara de Diputados en la discusión del proyecto, sin embargo, no se les ha dado la oportunidad.

"Si no quieren escuchar a las personas, nosotros no tenemos nada más que hacer. Pedimos ir y presentar en la comisión de Trabajo y no nos invitaron. Ahora, tenemos puesta una solicitud para ir a presentar a la comisión de Hacienda y no hemos tenido ninguna respuesta", criticó.

"Está bien que hayan hecho un acuerdo para poder lograr esto, pero eso es un acuerdo, que me imagino está basado en lo que ambas partes piensan lo que la gente quiere", sostuvo.

Gobierno valora interés de la gente

Tras ser consultada sobre este tema, la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar valoró el interés de las personas en participar en temas de pensión.

"El hecho de que veamos personas que se están movilizando para dar su opinión, nos parece una muy buena señal de que el tema previsional está adquiriendo cada vez más importancia", sostuvo . "Es importante destacar que las personas están teniendo una opinión frente al tema previsional. Años atrás uno le preguntaba a las personas y no tenían idea en qué fondo estaban, cuánto era la tasa de cotización, ni cuál era la comisión que estaba cobrando su AFP por la administración de sus fondos", añadió.

Al ser consultada por la fecha en la que estiman tener aprobada la reforma previsional, mencionó que esperan que máximo en tres meses más pueda sortear la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

El martes 3 de septiembre la comisión de Hacienda de la Cámara Baja recibirá a los ministros del Trabajo y de Hacienda, para retomar la discusión legislativa del proyecto.

Negocio de seguros y pensiones impulsan resultados de su matriz

Además del activo rol en la reforma de pensiones, AFP Habitat impulsó junto a Confuturo, los resultados de su matriz, Inversiones la Construcción (ILC), holding controlado por la Cámara Chilena de la Construcción.

Ayer, ILC informó que al primer semestre de 2019 alcanzó una utilidad de $ 60.493 millones, un 3,5% mayor a la reportada el mismo período del año anterior.

"Pese a la caída del 17,5% en las primas de Confuturo, tanto la mejora del 18,6% en su resultado de inversión, como una disminución del 4,3% en su costo de venta, le permitieron cerrar el periodo con un crecimiento de un 27,3% en términos operacionales. Adicionalmente, Vida CámaraPerú presentó un avance de $ 3.714 millones producto de una mayor liberación de reservas en sus Seguros de Invalidez y Sobrevivencia (SISCO)", explicó ILC a los inversionistas.

En el caso de AFP Habitat, presentó una utilidad de $ 75.125 millones que representó un alza de un 66,33% respecto de los $ 45.167 millones obtenidos en igual periodo de 2018.

Este aumento se debió a una mayor rentabilidad del encaje por $ 32.835 millones por el mejor desempeño de los fondos de pensiones y $ 10.785 millones de mayor ingresos por comisiones provenientes de cotizaciones obligatorias, asociado a un incremento en la remuneración promedio de los cotizantes y una expansión de los ingresos de AFP Habitat Perú por $ 4.611 millones.



Suben las pérdidas de Consalud

En la presentación de los resultados, ILC también informó que su isapre, Consalud, alcanzó una pérdida trimestral de $ 7.334 millones, en comparación a la pérdida de $ 1.187 millones el mismo periodo del año anterior.

"La siniestralidad de Consalud este trimestre aumentó 245 puntos base respecto al mismo trimestre de 2018, totalizando en 92,7%", señaló ILC a los inversionistas.

Los gastos de administración y ventas al segundo trimestre de 2019 registraron un aumento de 20,8%. "Esto se debe a un mayor gasto de administración de un 24,7% y un alza de $ 993 millones en los gastos por costas judiciales", afirmó.