Subir IVA para pensiones: ministra del Trabajo asegura que no sería regresivo pero advierte por impacto en la formalidad

Pensiones

En un seminario organizado por la AIPEF, el presidente ejecutivo de Sura Asset Management también señaló que la medida es una alternativa para ampliar la cobertura.

Desde hace unas semanas que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, viene impulsando la idea aumentar la base de cotizantes del sistema previsional subiendo el IVA, e incluso ayer detalló cómo podría reducirse la regresividad. Y esta mañana, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se sumó al debate.

La secretaria de Estado advirtió que esta medida podría no ser regresiva como se ha cuestionado. "Es un mecanismo que también es súper eficiente porque se dice que es muy regresivo, pero no es así, porque si todos pagamos un determinado porcentaje y luego el beneficio es fijo, independiente de cuánto yo haya consumido, obviamente que quienes hayan consumido más van a recibir un beneficio que será muy inferior, proporcionalmente a su nivel de consumo, que quienes hayan consumido menos, recibirán un beneficio mayor", explicó en un seminario organizado por la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas (AIPEF) y Sura.

De todas formas, advirtió que la idea no necesariamente fomenta la formalidad. A su juicio, todos consumimos, por lo tanto, los recursos debieran llegarles a todos, no solamente a quienes son formales y cotizan. "Entonces ¿qué es lo que queremos hacer? Porque no sería justo por ejemplo que un feriante, una persona formal, que paga patente municipal, que tiene ingresos entre los $ 800 mil y $ 900 mil, consume y no recibiera beneficios de un tipo de cotización previsional que fuera a través del consumo", puntualizó.

En la instancia también participó Francisco Murillo, presidente ejecutivo de Sura Asset Management, compañía ligada a AFP Capital, quien aseguró que recaudar cotizaciones a través del IVA es una alternativa.

Murillo explicó que hay personas que tienen un historial de trabajadores independientes en algún momento y formales en otro, lo que genera distorsiones en el sistema de las pensiones. Por lo tanto, el financiamiento con IVA "es una alternativa para decidir financiar un pilar solidario, un poco más generoso. Cuando nos comparamos con la evidencia de países OCDE, se necesita un Pilar Solidario un poco más generoso y también un sistema de capitalización con cotizaciones más altas. Creo que es una de las opciones", manifestó.

En ese sentido, enfatizó en la importancia de que más personas puedan ser parte del sistema. "Hay que ampliar la cobertura. El sistema de seguridad social debiera incorporar no solo en el lado de los beneficios, sino en el lado de la contribución a la mayor cantidad de personas posible", sostuvo.

El ejecutivo recalcó que es necesaria una reforma al sistema de pensiones y que la pandemia le pone aun más urgencia. "Uno se da cuenta que ante situaciones como esta, lo que nos salva es tener ahorros tanto el fisco como el ahorro individual", indicó.

En ese sentido, criticó la baja tasa de cotización. "A nuestros sistema le falta una mayor contribución y es importante que el empleador se haga parte del futuro de sus colaboradores", señaló.

Por último, se refirió al retiro del 10% de los fondos de pensiones y admitió que fue una medida que ayudó a las personas, "pero tenemos que reconocer que eso implicó un retroceso de tres años de pensión. Además, el 20% de las personas que retiraron sus fondos quedaron sin saldo, algunos son jóvenes y van a tener que empezar a reconstruir su pensión", alertó.