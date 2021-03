Tercer retiro de fondos: Similitudes y diferencias de los cinco proyectos que comenzará a tramitar la Comisión de Constitución de la Cámara esta semana

Pensiones

Con la posibilidad cierta de que el gobierno la lleve al Tribunal Constitucional como una espada de Damocles, se iniciará el tan esperado debate.

Este miércoles, y tal como lo anunciara incluso antes de asumir la presidencia de la Comisión de Constitución de la Cámara, el diputado socialista Marcos Ilabaca pondrá en tabla todos los proyectos de reforma constitucional que tienen por objeto que se permita un tercer retiro de los fondos de las cuentas de las AFP; aunque la mayoría de las cinco iniciativas son de autoría de parlamentarios opositores, también figura una del legislador de RN Jorge Durán.

Entre diciembre de 2020 y el 16 de marzo recién pasado han ingresado cinco proyectos alojados en la Comisión de Constitución de la Corporación. Si bien el fin último es el mismo en todos ellos, por lo que es altamente probable que se decida refundirlos en uno solo, tienen algunos matices que buscan llenar vacíos que sus autores estiman que no abordaron los demás.

Algunos son reformas transitorias a la Constitución, otros son derechamente cambios permanentes; unos citan los montos y regulación; otros, en cambio, dejan sometidos estos aspectos a lo establecido en la disposición trigésima novena transitoria de la Constitución, que regula los anteriores retiros, entre otras diferencias. Pero todos propician un tercer retiro de hasta un 10%.

El 15 de diciembre del año pasado –cuando hacía casi dos semanas que el Congreso despachaba a ley el proyecto del gobierno de segundo retiro- , la diputada Pamela Jiles (PH) presentó una reforma constitucional que "modifica la Carta Fundamental, para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de parte de los fondos previsionales".

La reforma establece que de manera excepcional, los afiliados a las AFP podrán retirar hasta el 10% de sus ahorros en la cuenta de capitalización individual, con un máximo de 150 UF y un mínimo de 35 UF; si el monto acumulado es inferior a 35 UF se podrá retirar la totalidad de los fondos. El retiro estará sujeto a la misma normativa de los retiros anteriores en caso de duda alimenticia.

Los retiros serán considerados intangibles para todo efecto legal, pero estarán sujetos a la misma normativa de los retiros anteriores en caso de duda alimenticia. Y se podrán efectuar hasta un año después de dictada la ley.

Bono de reconocimiento

El 29 de enero de este año ingresó la segunda reforma para un tercer retiro, liderada por el diputado Jaime Mulet de la bancada de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y que "modifica la Carta Fundamental para permitir a los cotizantes y pensionados del nuevo sistema de pensiones retirar parte de sus fondos previsionales en las condiciones que indica y establecer un bono de reconocimiento compensatorio de las sumas retiradas".

Respecto de los montos del retiro, esta iniciativa es igual que la anterior, el matiz está en que agrega la creación de un bono de reconocimiento compensatorio por las sumas retiradas, como señala el enunciado; y, adicionalmente, también hace beneficiarios del retiro a los pensionados en la modalidad de rentas vitalicias.

También te puede interesar: Cámara declara admisible el tercer retiro de fondos de AFP y gobierno señala que irá al TC para frenarlo

El proyecto establece la creación del citado bono, tanto para los afiliados a las AFP como para los pensionados de Compañías de Seguros, el que se activaría desde el momento en que se haga entrega del monto solicitado y para lo cual el Estado deberá calcular y "emitir un título de deuda expresado en dinero" que será representativo del monto total de los retiros efectuados por el afiliado o pensionado.

"El bono de reconocimiento se reajustará en la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha del último retiro y el último día del mes anterior a la jubilación, y devengará un interés anual del 4%", establece el proyecto, que agrega que se emitirá a nombre del afiliado o pensionado y deberá ser abonado por el Estado, en el primer caso, a la cuenta de capitalización al momento de acogerse a la pensión y, en el segundo caso, se abonará con anterioridad al recálculo que deba efectuar la correspondiente administradora en el año en que se efectúe el retiro.

Sortear el TC

De vuelta del receso de verano, el 4 de marzo, ingresó a trámite la tercera propuesta para un nuevo retiro de fondos de las AFP, también patrocinada por diputados de oposición y que "modifica la Carta Fundamental para permitir a los cotizantes y a los pensionados del nuevo sistema de pensiones retirar por única vez parte de sus fondos previsionales".

Esta moción es patrocinada por diputados de la DC, el PPD, el PS –el propio presidente de la Comisión de Constitución Marcos Ilabaca- e independientes. La diferencia esencial con las anteriores es que no propone el retiro a través de agregar un artículo transitorio a la Constitución, sino que reforma la Constitución de manera permanente, con lo que sus autores buscan sortear el Tribunal Constitucional. Principal argumento esgrimido por el expresidente de la Comisión de Constitución, diputado Matías Walker (DC), para oponerse a un tercer retiro, asegurando que, de avanzar cualquiera de las iniciativas, será bloqueada por el gobierno en el TC.

De este modo, la reforma establece que se modifica "el numeral 18° del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile", agregándose tres incisos nuevos que establecen que los afiliados a las AFP y al sistema de rentas vitalicias podrán retirar hasta el 10% de los fondos acumulados en sus cuentas de capitalización individual.

Para el caso de quienes optaron por el sistema de rentas vitalicias, el proyecto apunta que "se considerará el retiro como un pago anticipado de sus rentas, el cual deberá ser retornado a prorrata de la totalidad de los montos de pensión por pagar al asegurado calculados en base a la Tabla de Mortalidad elaborada de conformidad con la ley vigente".

Otro elemento distintivo de esta reforma es que no considera explícitamente para el retiro de fondos a "las personas cuyas rentas se regulen de conformidad a lo dispuesto en el artículo treinta y ocho bis" –contribuyentes de primera categoría-, quienes "quedarán impedidos de solicitar el retiro a que se refiere la presente disposición", establece la moción.

Todo lo demás se regularía conforme a lo establecido en la disposición transitoria Trigésimo Novena de la Constitución, con excepción de su inciso cuarto, que hace referencia a que los beneficiados tendrán un año para concretar el retiro. Esta otra particularidad de este proyecto respecto a los predecesores, ya que deja abierto a que los beneficiados puedan hacer el retiro cuando lo requieran sin un plazo específico.

Propuesta oficialista

La cuarta reforma constitucional ingresó a la Cámara de Diputados el 15 de marzo y al igual que las otras mociones "modifica la Carta Fundamental para permitir a los cotizantes del nuevo sistema de pensiones retirar parte de sus fondos previsionales". Lo llamativo de esta moción es que su autor es un diputado oficialista, Jorge Durán de RN. Y por otro lado, al igual que la propuesta que le precede utiliza la fórmula de modificar el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución, creando "el derecho al retiro de fondos previsionales", es decir, optar por un cambio permanente y no transitorio.

En este sentido, la reforma establece que "las personas que sean propietarias de fondos previsionales regulados por un régimen de capitalización individual, cuyo financiamiento provenga de cotizaciones obligatorias, y que no se hayan pensionado, tendrán derecho a retirar, por única vez, desde 5 ingresos mínimos mensuales hasta un máximo de 150 U.F. de su cuenta de capitalización individual, mientras exista el estado de catástrofe por calamidad pública decretada por la autoridad, como consecuencia de existir una pandemia en el país".

Esta propuesta no menciona a los actuales pensionados y a quienes hayan optado por un sistema de rentas vitalicias.

También te puede interesar: Cámara declara admisible proyecto de diputados PS que otorga iniciativa a los parlamentarios para legislar sobre impuestos

Retiro o bono

Por último, el 16 de marzo ingresó la última reforma, hasta ahora, para permitir un tercer retiro de los fondos de pensiones, cuyo autor es el independiente Karim Bianchi, que "modifica la Carta Fundamental para permitir, tanto a los cotizantes y pensionados del nuevo sistema de pensiones como a los del antiguo sistema, retirar un porcentaje de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, adelantar el pago de sus rentas, o recibir un bono".

Esta reforma, que se inclina por una nueva disposición cuadragésima octava transitoria a la Constitución, establece que los afiliados al sistema AFP podrán hacer un retiro de acuerdo a lo dispuesto en la disposición trigésima novena transitoria de la Constitución, misma que regula los montos máximos y mínimos, procedimientos de solicitud y pago, la exención de todo tipo de gravámenes e impuestos, entre otras.

La novedad de este proyecto es que todos los afiliados del sistema antiguo de pensiones tendrán derecho a solicitar y recibir un bono no constitutivo de renta de $ 500 mil en un plazo no superior a 15 días luego de publicada esta ley, en el caso de que no deseen arriesgarse con la fórmula de un retiro.

Mientras que los pensionados por rentas vitalicias podrán adelantar el pago hasta por un monto equivalente al 10% de los fondos originalmente traspasados desde sus cuentas de capitalización individual a la respectiva compañía de seguros, con un máximo de pago por adelantado de 150 UF.

Este pago será único y se descontará en cuotas de las rentas que resten por pagar al asegurado vitalicio, utilizando para ese cálculo las condiciones vigentes al momento del traspaso de sus fondos previsionales a la compañía de seguros respectiva.

Decisión compleja

Al respecto, el diputado Ilaba señaló que "estamos trabajando firmemente para comenzar el tratamiento de no cuatro, sino cinco proyectos de ley sobre retiro, más un proyecto de rentas vitalicias" y que está de que es una "decisión compleja", ya que pesa sobre las iniciativas la "amenaza" del Ejecutivo de concurrir al TC y hay que buscar una fórmula para sortear esa posibilidad, ya que no quiere que este debate se trasforme en una "discusión al vacío", sino que haya certeza de que se avanzará y el tercer retiro se convierta en ley.

Pero insistió en que se llegó a este punto "por una situación económica que está destrozando al país y como el gobierno no ha sido capaz de plantear una medida que ayude a toda la ciudadanía, de manera universal y sin letra chica, nos vemos en la obligación de avanzar con estos proyectos".