Tercer retiro desde las AFP: Superintendencia calcula que hasta seis millones de afiliados podrían quedar sin saldo y pensiones futuras caerían 30%

Pensiones

En un eventual tercer proceso de retiro del 10% tres millones de afiliados podrían rescatar todos sus saldos, los que se sumarían a los otros tres millones que no tienen recursos en sus cuentas.

Algunos parlamentarios han estado preocupados por los eventuales impactos de un posible tercer retiro del 10%, ante dos iniciativas de Ley que hoy se encuentran en el Congreso.

Uno de ellos es el diputado Camilo Morán, el que ofició a la Superintendencia de Pensiones para que le respondiera acerca de algunos efectos sobre el sistema previsional de otro proceso de retiro desde las cuentas individuales de las AFP. Y el regulador contestó.

Uno de los impactos que más preocupa es en torno a las pensiones futuras, las que caerían, según el informe de la Superintendencia, en 28,5% promedio si a este eventual tercer retiro se le suman los dos anteriores. En tanto, la mediana calculada sería de una baja de 21,5%.

El grupo más impactado sería el de las mujeres, ya que sus pensiones futuras se verían reducidas en 33,3% promedio, con una mediana 24,9%

Por el lado de los hombres, los tres retiros tendrían un impacto de 24,3% en las próximas jubilaciones, con una mediana de 19,3%.

Para obtener esos cálculos, desde el organismo encabezado por Osvaldo Macías explicaron que utilizaron un modelo de proyección de pensiones, con el cual se prevé el saldo a la edad de jubilación de los afiliados activos a diciembre 2019, usando la última remuneración informada y su densidad acumulada hasta ese período. Se calcula el saldo con y sin retiro y luego se calcula la disminución del saldo producto del retiro, lo que equivale a la disminución en pensión.

"Cabe mencionar que para efectos del cálculo, se consideran solo aquellos afiliados con saldo positivo luego de cada retiro. Además, este ejercicio no considera el efecto del bono de reconocimiento para el tercer retiro, propuesto en uno de los proyectos presentados", agregaron.

Tres millones más podrían quedar sin saldo

Otro dato que entregaron desde la Superintendencia de Pensiones es la estimación de personas que podrían quedar sin saldo ante un tercer retiro.

Con los dos procesos anteriores, cerca de tres millones de afiliados al sistema se encuentran actualmente sin recursos en sus cuentas de capitalización individual. Ahora, señalaron desde el regulador, se podrían sumar tres millones más.

"El promedio del monto a retirar sería de 46,2 U.F, mientras que la mediana sería de 35 U.F. Adicionalmente, podemos informar que, en base a los saldos de enero 2021, 3 millones de personas podrían retirar todo su saldo en un tercer retiro", reconocieron.

De acuerdo con el oficio, y usando los saldos a enero 2021 y asumiendo que todos los afiliados retiran el máximo permitido para cada uno de ellos, la suma total de recursos a rescatar sería de US$ 18.882 millones. Dicha cifra es equivalente a un 9,1% del total de lo acumulado en los fondos de pensiones al cierre de enero.

Según los cálculos del ente supervisor, la distribución de los retiros de fondos, por edad tendría como a los menos beneficiados a los más jóvenes.

Desde la Superintendencia señalaron que un 2% del total de los retiros, equivalente a US$ 300 millones, sería efectuado por afiliados menores a 25 años. Otro 15%, US$ 2.855 millones, por afiliados entre 25 y 35 años, mientras que un 23%, US$ 4.357 millones, por afiliados entre 35 y 45 años.

Un 29% del proceso lo completarían los afiliados entre 45 y 55 años, US$ 5.546 millones, un 24% por afiliados entre 55 y 65 años, con US$ 4.603 millones, y por último, el 6% restante sería realizado por los mayores a 65 años, por un monto equivalente a US$ 1.221 millones.