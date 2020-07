Todas las cifras detrás de las interrogantes que genera el retiro de fondos: ¿Quiénes sacarán todo y quiénes el tope máximo?

Pensiones

El proyecto que aprobó este miércoles la Cámara de Diputados para rescatar una parte de los ahorros previsionales se traduce en una serie de cuentas que ya comienzan a sacar no sólo los afiliados al sistema de pensiones, sino que también las mismas AFP y las autoridades de Gobierno. Todas cifras que permiten, a su vez, resolver dudas que quedaron en el camino.

1. ¿Quienes puedan retirar una parte de sus fondos acumulados?

La iniciativa establece que se autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto ley N° 3.500, de forma voluntaria y por única vez, a retirar hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias. Es decir los afiliados activos que actualmente cotizan.

2. ¿Cuánto es lo máximo y lo mínimo que se puede rescatar?

El proyecto determina como monto máximo de retiro el equivalente a 150 UF ($ 4,3 millones aproximadamente) y un mínimo de 35 UF (cerca de $ 1 millón).

En el caso de que el saldo acumulado sea menor a 35 UF, el afiliado podrá retirar la totalidad de sus fondos. En el caso de que el 10% de sus fondos acumulados, sea menor a 35 UF, el afiliado podrá rescatar hasta dicho monto (35 UF).

3. ¿Cuántos afiliados podrían quedar son saldo cero en sus cuentas de AFP

Según el centro de estudios, Ciedess según los saldos acumulados a marzo de 2020, se registra que el 27% de los afiliados (2.999.024 afiliados) poseía un saldo menor o igual a $ 1.000.000, siendo quienes podrían retirar hasta la totalidad de sus fondos acumulados

4. ¿Qué pasa con los jubilados?

La iniciativa es sólo para afiliados activos, por lo que las personas que se encuentran jubiladas no pueden optar al retiro de fondos.

5. ¿Quiénes serían los más beneficiados?

De acuerdo a datos a marzo, el 43% de los afiliados (4.652.042 afiliados) poseía un saldo entre $ 1.00.001 y $ 10.000.000, por lo que podrían retirar hasta 35 UF, precisa Ciedess. Por su parte, un 24% de los afiliados (2.603.528 afiliados) poseía un saldo entre $ 10.000.001 y $ 40.000.000, siendo al segmento aproximado que podría retirar sus fondos entre el límite inferior (35 UF) y el máximo (150 UF).

Por último, el 6% restante (696.098 afiliados) poseía un saldo mayor a $ 40.000.000, siendo la proporción aproximada de quienes podrían acceder al tope máximo propuesto, es decir, podría sacar $ 4,3 millones aproximadamente.

6. ¿Se tendrían que pagar impuestos por rescatar el dinero?

No. Los diputados acordaron que los fondos retirados "no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal y, en consecuencia, serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones o descuentos por parte de las administradoras de fondos de pensiones".

7. ¿Cómo se realizará la entrega del monto rescatado?

La propuesta aprobada señala que la entrega de los fondos acumulados se efectuará en dos cuotas. El 50% en un plazo máximo de 10 días hábiles de presentada la solicitud ante la respectiva AFP a que pertenezca el afiliado; y el 50% restante, en el plazo máximo de 30 días hábiles a contar del desembolso anterior.

8. ¿A cuánto ascendería la suma total de rescates?

De acuerdo a la Superintendencia de Pensiones (SP), usando los datos a mayo 2020 y asumiendo que todos los afiliados pueden sacar el máximo permitido para cada uno de ellos, la suma total de recursos a retirar sería de US$ 19.640 millones, que representan un 9,9% del total de los fondos de pensiones. Al desglosar por fondo, se rescatarían US$ 2.052 millones A; US$ 4.441 millones del B; US$ 6.781millones del C, US$ 3.395 millones del D y US$ 2.971 millones del E. El promedio del retiro sería de 45,9 UF ($ 1,3 millones aproximadamente) y la mediana de 35 UF (cerca de $ 1 millón).

9. ¿En cuántos meses se podría recuperar el saldo al momento del retiro?

La Superintendencia de Pensiones establece cuatro escenarios:

(I) Mujer que ha cotizado el 100% de su vida laboral, si retira 5 años después de comenzar a cotizar, demoraría 16 meses en recuperar su saldo original.

(II) Hombre que ha cotizado el 100% de su vida laboral, si retira 5 años después de comenzar a cotizar, demoraría 16 meses en recuperar su saldo original.

(II) Mujer que tiene una densidad promedo de cotizaciones del 46%, si retira 5 años después de comenzar a cotizar, demoraría 34 meses en recuperar su saldo original

(IV) Hombre con una densidad promedio de cotizaciones de 57%, tardaría 27 meses en recuperar sus fondos.

10. ¿Cuánto podrían caer las pensiones?

La Superintendencia de Pensiones establece cuatro escenarios:

(I) Mujer que ha cotizado el 100% de su vida laboral, si retira 5 años después de comenzar a cotizar, su jubilación bajaría 5,7%.

(II) Hombre que ha cotizado el 100% de su vida laboral, si retira 5 años después de comenzar a cotizar, el monto de su pensión retrocedería 5,2%.

(III) Mujer que tiene una densidad promedo de cotizaciones del 46%, si retira 5 años después de comenzar a cotizar, su jubilación bajaría 12,3%.

(IV) Hombre con una densidad promedio de cotizaciones de 57%, el monto de su pensión caería 9,2%.

11. ¿Cómo puedo utilizar el monto rescatado?

De cualquier forma o trasladarlo a la cuenta 2 o a la cuenta de Ahorro Previsional Voluntario (APV).

12. ¿Qué pasó con el Fondo Colectivo Solidario de Pensiones que establecía el proyecto?

La iniciativa proponía el Fondo Colectivo Solidario de Pensiones, que sería financiado con aportes de los empleadores y del Estado. Este artículo fue rechazado por los diputados, por lo que ahora serán los senadores los que tendrán que decidir si lo reingresan.

Según el académico del Departamento de Gestión y Negocios, Universidad Alberto Hurtado, Fernando López es positivo que no se haya aprobado, pues señala que su costo supera los US$ 17 mil millones que financiarían un proyecto regresivo "que permite bicicletas tributarias y beneficia en mayor grado a trabajadores de mayores ingresos que no han tenido que utilizar su seguro de cesantía porque no han quedado desempleados ni se han acogido a los planes de protección al empleo".

También advierte que una parte se financiaría con un impuesto al trabajo formal donde una parte de la carga "la soportarán empresas que no sabemos cómo estarán cuando pase el peak de la crisis y además aumentarán la cotización previsional de sus trabajadores cuando se apruebe la reforma previsional".

Por último, el economista precisa que la carga fiscal asociada a este proyecto disminuiría los recursos fiscales que "las generaciones futuras podrán asignar a otras necesidades más apremiantes, incluyendo las pensiones de estas mismas generaciones que vivirán por más tiempo y tendrán un menor porcentaje de la población activa que podría ayudarlos a financiar sus pensiones vía impuestos generales".