Tramitación de reforma previsional se atrasa: gobierno aun no ha ingresado las nuevas indicaciones

Pensiones

La presidenta de la comisión de Trabajo de la Cámara Baja decidió suspender la sesión agendada para hoy.

A las 18:30 de la tarde de este martes se retomaría la discusión del proyecto de pensiones, -que lleva casi un mes en pausa- sin embargo, la sesión de hoy fue suspendida dado que el gobierno todavía no ingresa las nuevas indicaciones propuestas por el Presidente Sebastián Piñera.

La presidenta de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans (CS), tomó la decisión esta mañana y pidió celeridad al gobierno. "Debido a que el gobierno no ha ingresado las indicaciones y tampoco ha dado ningún aviso sobre la fechas en que las ingresaría, vamos a tener que suspender la sesión de hoy por que ni siquiera han avisado formalmente lo que va a suceder", criticó la diputada.

De hecho indicó que en la sesión de ayer donde se votó el proyecto de 40 horas, le consultaron por el estado de la indicaciones al subsecretario de Trabajo, Fernando Arab. "Solamente dijeron que la ministra estaba trabajando en ello. Sino tenemos indicaciones no podemos sesionar para revisar las indicaciones del gobierno respecto a la reforma de pensiones", precisó.

En ese sentido, la parlamentaria remarcó en que no se ha podido reorganizar el trabajo de la comisión y que esperan una sesión en lo pronto para revisar tanto las urgencias como los proyectos pendientes "pero no podemos retrasar nuestro trabajo porque el gobierno no nos avisa a tiempo", insistió.

Yeomans además advirtió que el atraso en el ingresos de las medidas retrasa otras iniciativas. "Lamentablemente tampoco vamos a poder poner otro proyecto en tabla porque para poner los proyectos que de hecho tienen urgencia por parte del gobierno, como el de la Modernización de la Dirección del Trabajo, hay invitados pendientes para presentar pero no podemos invitarlos el mismo día", puntualizó.

"Pido un mínimo de responsabilidad con la ciudadanía, sé que estamos en momentos bien álgidos y que se necesita un trabajo arduo para poder presentar una reforma de pensiones pero lo mínimo es que nos avisen para poder organizar nuestro trabajo. El gobierno tiene la potestad de presentar las urgencias, que establecen el orden de las tablas y las urgencias hoy las tiene el gobierno. Tengo al menos tres proyectos con urgencia del gobierno en la comisión de Trabajo, por lo tanto, no puedo ver otros proyectos o mociones en las sesiones ordinarias", explicó.