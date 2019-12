US$ 143,8 millones en acciones locales vendieron las AFP durante noviembre

Pensiones

Las principales enajenaciones fueron en papeles de Falabella, Banco de Chile y Mallplaza.

Noviembre no fue un mes fácil para la economía chilena. La incertidumbre local dada por la crisis social, sumada al alza del dólar y las tasas de interés, afectaron al mercado financiero.

Bajo ese escenario, durante el undécimo mes del año, los fondos de pensiones registraron una desinversión neta de US $ 143,8 millones en acciones locales, siendo la primera desde enero de 2019, de acuerdo a un informe realizado por Bice Inversiones.

Las mayores ventas de acciones locales por parte de las administradoras, fueron papeles de Falabella con US$ 179,9 millones, Banco de Chile con ventas por US$ 47,3 millones y Mallplaza donde enajenaron US$ 18,4 millones.

Por el lado de las inversiones, destacaron Enelam, donde las administradoras compraron US$ 114,7 millones, Latam con US$ 28,9 millones y Cencoshopp con US$ 19,3 millones.

Pese a las ventas, durante los últimos doce meses las AFP acumularon US$ 1.704 millones de inversiones netas.

El informe concluye que en noviembre, el espacio total de los fondos de pensiones para invertir en acciones (locales o extranjeras) disminuyó desde US$ 1,800 millones a US$ 450 millones.