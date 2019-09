Valdés en picada contra reforma previsional: "Este proyecto se ahorra un montón de plata al otorgar menos al pilar solidario"

Pensiones

El extitular de Hacienda expuso esta tarde en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Tras sortear la comisión de Trabajo de la Cámara Baja, el proyecto de pensiones continúa su discusión legislativa en la comisión de Hacienda de la misma Cámara y esta tarde el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés fue invitado a exponer sobre la materia.

Valdés no dudó en cuestionar la reforma propuesta por el gobierno y criticó la forma en cómo se está calculando el aporte a aquellos más vulnerables que reciben beneficios del pilar solidario. El economista explicó que con el 4% de cotización adicional, los chilenos que están fuera del pilar solidario tendrán un aumento del 40% de su pensión en el largo plazo. Mientras, los chilenos vulnerables que están dentro del pilar solidario con ese mismo 4%, van a tener un aumento menor del 40%.

"El fisco se ahorrará plata gracias a que la gente va a ahorrar más. Hay gente que piensa que eso está bien pero otra que está mal, pero es importante discutir esto seriamente. El proyecto del gobierno anterior calculaba las rentas del pilar solidario hacia adelante con el 10%. Este proyecto se está ahorrando un montón de plata a través de otorgar menos pilar solidario, gracias a que obliga a ahorrar a personas que tienen sueldos más bajos que habrían entrado al pilar solidario", cuestionó.

El exsecretario de Estado también se refirió al ente público denominado Consejo Administrador de Seguros Sociales (CASS), recalcando en la importancia de su autonomía. "Hay una restricción política de no darles el 4% a las AFP, que lo entiendo pero no es porque lo hagan mal. Así es que dado que vamos a hacer un CASS ¿por qué no hacemos un buen CASS? Es muy importante no hacer las tramitaciones de inversiones desde Valparaíso, sino que confiar en que un grupo de consejeros que harán la pega por los chilenos. La capacidad de disminuir rentabilidad posibles por amarrarles las manos, es muy grande", advirtió.

El CASS gestionará también seguros sociales como el de dependencia y de rentabilidad. Sobre este punto, señaló que no es más que un sistema de reparto. "Es una estructura excesivamente compleja y cara para disimular que estamos haciendo reparto. La pregunta es si alguien no pagó la prima de los seguros ¿le vamos a regalar el seguro? si se lo vamos a regalar digamos que es reparto y si es reparto, entonces démosle la plata y no lo hagamos más complicado", afirmó.

Riesgos fiscales desmedidos

La iniciativa planteada por el gobierno, supone un presupuesto fiscal de US$ 3.500 millones, cifra que Valdés advierte es demasiado arriesgada. "A estas alturas, la reforma como está planteada toma riesgos fiscales excesivos. Desde que partió este gobierno, proyectó un escenario de mediano plazo en que la demanda interna crecía 4% y el PIB 3,6% (...) y eso parece ya no estar ahí. Una pregunta que es más para Hacienda, el espacio fiscal que se mostraba en ese tiempo ¿existe todavía o desapareció? Puede que no haya desaparecido por completo, pero que una parte desapareció, desapareció", advirtió el exjefe de las finanzas públicas.

En ese sentido, cuestionó las estimaciones de los costos del proyecto. "Las proyecciones de gasto son excesivamente optimistas. Hay que hacer proyecciones más realistas que sean coherentes con lo que se hace habitualmente en cualquier proyección de mediano plazo. En el tema financiero tiene una década de proyección y para este tema eso no es aceptable. Necesitamos varias décadas de proyecciones para saber qué pasará en 20 o 30 años más", explicó.

En la comisión de Trabajo se aprobó una indicación que prohíbe que las AFP carguen a los fondos de pensiones, las comisiones por intermediación. Sobre este punto el exministro advirtió sobre los efectos de prohibirlas. "Yo volvería a hacer lo que está en el proyecto de la presidenta Bachelet. Acá nos metimos con ataque a ver si habían problemas en las comisiones de intermediación. No puedo afirmar que no haya ningún problema. Hay que poner transparencia pero prohibirlas es dispararse en el zapato. Si me obligan, prefiero dejarlas como están a prohibirlas", sostuvo.