Valdés: “Es virtualmente imposible legislar hoy sobre la edad de jubilación”

Pensiones

Este sábado expondrá en Oxford sobre políticas públicas enfocadas en la clase media de Chile.

Por Constanza Ramos T.

Este sábado el exministro de Hacienda y actual académico de la Escuela de Gobierno UC, Rodrigo Valdés, será uno principales expositores de una conferencia sobre políticas públicas de Chile en la Universidad de Oxford, Inglaterra.

El principal tema que expondrá son los mecanismos que existen, desde el punto de vista económico y político viables, para mejorar las condiciones de vida de la clase media actual y la de las próximas décadas.

-¿Cómo se puede ayudar a la clase media en el sistema de pensiones?

-La pregunta se puede dividir en cuándo, en cómo se financia y las reglas de ayuda.

Del lado del financiamiento es donde creo pueden haber más dificultades. Se puede pensar en dos instrumentos alternativos extremos: tomar parte de la cotización de los activos y usarla para algún tipo de ayuda o, alternativamente, usar lo que se llama rentas generales, es decir impuestos.

Hay distintos pros y contras de estas dos opciones. En otras palabras, y esto es el tema de la presentación que haré en Oxford, una alternativa no domina a la otra tan evidentemente como algunas personas creen.

Algunos piensan que mayores cotizaciones serían mucho mejor porque serían “solidarias”, lo que no es correcto. Otros dicen que usar rentas generales es mucho mejor porque distorsionan menos, pero tampoco es necesariamente es así.

-A su juicio ¿Qué opción es mejor?

-En el caso de Chile actual, y dada la discusión tributaria, hay razones para considerar seriamente la posibilidad de una cotización adicional acotada. Esto, sin embargo, también depende de cómo se vaya a diseñar el eventual beneficio, por ejemplo, si se hace proporcional a las cotizaciones realizadas. También depende qué impuesto o gasto cambiar si se va por rentas generales. Si el beneficio es universal, posiblemente sea mejor considerar rentas generales.

-¿Cuáles son los temas pendientes en materia de pensiones?

-Hay tres grandes temas que no están en la reforma propuesta, pero que es correcto mantener al margen por ahora. Agrandar más aún este proyecto sería un error, aunque eso no quiere decir que a futuro se discuta. En primer lugar, los trabajadores por cuenta propia que son cerca de dos millones de personas que no están cotizando; en segundo término, la edad de jubilación y en tercer lugar, el régimen de inversiones de las AFP.

Edad de jubilación

-Respecto a la edad de retiro ¿Es un avance que hayan incentivos para postergarla?

-La edad de retiro es un parámetro central para tener mejores pensiones, pero está fuera del marco de posibilidades realistas hoy día. Por eso es un tema que hay que seguir conversando y que será para una reforma futura. Creo que hoy es virtualmente imposible legislar sobre eso.

Además, tiene que ser acompañado por otras medidas, como las posibilidades del mercado laboral para los adultos mayores, porque sin un horizonte de un mercado laboral más amigable se hace más difícil esa discusión.

En todo caso, es un avance que hayan incentivos y tenemos que seguir debatiendo cómo y cuándo hacer los cambios de la edad de jubilación, aunque Chile todavía no está en una etapa suficientemente madura para que esto sea posible hacer de un día para otro.

-AFP Habitat propuso elevar la edad a 70 años para los nacidos después del año 2000.

-Una cosa es tener ideas y otra cosa es que esas ideas se materialicen en proyectos de ley y que sean aprobados por una mayoría de los chilenos o de sus representantes. El 90% de las cosas que escucho de los distintos actores, son muy buenas ideas en el pizarrón pero lamentablemente no tienen votos.

Lagunas previsionales

-¿Cómo se pueden combatir las lagunas previsionales?

-Ese es un tema más difícil porque en muchos casos no es un simple parámetro. Sí lo es en el caso de los independientes, que hoy explican una buena parte de las lagunas previsionales, y habrá que obligarlos a cotizar.

Hay borradores armados por distintas personas que tienen buenas ideas sobre esto. Pero un cambio más amplio en el tema de las lagunas es más difícil porque obedece a temas que están más allá de lo previsional. Tienen que ver con el mercado laboral y ahí rescato la idea que teníamos en el proyecto de la Presidenta Bachelet sobre la estructura intrageneracional, que en el fondo premiaba mucho a aquellos de sueldos más bajos, que resulta que son los que tienen lagunas previsionales mucho mayores.