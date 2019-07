Valdés reconoce avances de ente público, pero advierte sobre legislación para agentes de inversiones

Pensiones

Desde el gobierno defendieron la propuesta señalando que la ley debe ser flexible en materia de inversiones para generar mayor rentabilidad en el 4% de cotización extra.

Una de las últimas propuestas de la reforma de pensiones fue la creación de un ente público que administrará el 4% de cotización extra, llamado Consejo Administrador de Seguros Sociales (CASS).

Ayer el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reconoció que se está avanzando en esta materia, sin embargo realizó algunas críticas en materia de inversiones. “Va avanzando, no sé si estamos en el punto final, pero está teniendo un avance bastante sustancial, casi suficiente para salir de la Cámara de Diputados”, destacó en el seminario “Reforma Previsional: Pongámonos de acuerdo”, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC.

No obstante, indicó que este ente público debe tener un propósito central y “trataría que tuviera un objetivo claro, nada de objetivos secundarios que enredan a la organización”.

Respecto a la autonomía del organismo, declaró que aun se puede avanzar más y que es muy importante “cautelar todos los conflictos de interés que podría tener el Estado respecto de estas organizaciones”.

Régimen de inversiones

En cuanto al régimen de inversiones que tendrán los Agentes de Inversiones del Ahorro Previsional Adicional (AIAPA) que se adjudiquen las licitaciones que hará el CASS, Valdés advirtió: “Me da un poco de miedo que tratemos de legislar las decisiones de inversión. Tenemos que hacer un salto de fe en que vamos a tener una institución muy poderosa en términos de su capacidad. Pueden ser poquitos consejeros pero muy buenos, muy protegidos para que tomen las decisiones por nosotros y no sea la ley que tome esas decisiones”.

“Probablemente, si yo fuera consejero de una cosa así (del CASS), no haría nunca inversiones directas”, añadió.

A su vez dejó palabras para los parlamentarios que actualmente discuten el proyecto. “El proceso político es incapaz de procesar bien lo que se necesita”, puntualizó.

Política de inversión flexible

Desde el gobierno, la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, defendió la legislación en materia de inversiones, afirmando que “tenemos que tener claro que la ley debe darnos el marco en el cual las instituciones deben moverse. No podemos tener una ley que sea estática, que no nos dé la libertad para poder hacer que las inversiones cumplan con el objetivo que deben tener que es asegurar una mayor rentabilidad. Tenemos que tener la posibilidad de poder ir generando políticas de inversión que sean flexibles y que permitan entonces ir cumpliendo con este objetivo”, indicó.

En tanto, la integrante del Consejo Consultivo Previsional, Cecilia Cifuentes, remarcó que el ente público no tiene ninguna justificación técnica porque “genera más costo fiscal y no asegura para nada mejores pensiones, no veo ninguna ganancias para los trabajadores”.