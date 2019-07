Yeomans: “Si las indicaciones no son cambios sustanciales, fue simplemente un show”

Pensiones

La diputada advierte que si bien la reforma podría ser aprobada en la Comisión de Trabajo, en la Sala no tendría los votos suficientes.

Las declaraciones del diputado Gabriel Silber (DC) sobre un eventual acuerdo entre partidos de oposición con el gobierno respecto a la reforma previsional, no pasaron desapercibidas en el resto de los partidos.

La presidenta de la comisión de Trabajo, Gael Yeomans (CS), junto con anunciar que hoy votarán las indicaciones presentadas por el gobierno, criticó duramente a Silber. “Me parece que cuando se habla con mentiras, se dice que hay acuerdos que no hay, cuando se señala que hay diputados que son parte de este acuerdo y no es así, se demuestra que el diputado Silber mintió descaradamente”.

-¿Cómo analiza el anunció de acuerdo que hizo el diputado Gabriel Silber?

-Con esas declaraciones se duda del contenido y también si será aprobado por los otros partidos. La propuesta incluye una reforma constitucional como dice el diputado Silber y por lo tanto, se requieren votos que son de un quórum más importante que una mayoría simple, por lo tanto, requiere más votos de los que la DC tiene.

-¿Qué le parecieron las nuevas indicaciones del gobierno?

-Si bien este Consejo de seguros sociales podría administrar distintos seguros dentro del sistema, el único seguro que está incorporado es el de dependencia y no se mencionan otros seguros nuevos, por lo que no estamos hablando de nada concreto. Respecto al ente público, si nuevamente licita y no administra realmente, genera un desconcierto. Hay una diferencia importante de lo que se considera un ente público por parte de la oposición, que es un organismo que tenga capacidades y facultades para administrar realmente y no simplemente generar bases de licitación.

-¿Cree que se produjo un quiebre con el Ejecutivo o entre los partidos de oposición?

-No hablaría de quiebre, sino que más bien es que estamos retrasando la votación. Lo que pasó con la DC es materia aparte (...) Si estas indicaciones no son cambios sustanciales a las antes presentadas, eso fue simplemente un show y eso es riesgoso para la imagen de la DC. Si las indicaciones no presentan cambios, creo que no estarán los votos que requiere esta reforma para poder hacer el cambio constitucional. Con la DC se puede aprobar en la comisión, pero cuando se requieran los votos en sala, lo veo bien complejo.