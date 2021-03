Zaldívar dice que destinar el 6% a ahorro colectivo sería un desincentivo para los trabajadores jóvenes

Pensiones

La titular de Trabajo señaló que está "con toda la energía" y “absolutamente comprometida” para lograr un acuerdo, ante la posibilidad de que abandone el cargo a fin de mes.

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, mostró su disposición a “dialogar” con la oposición para conciliar una fórmula que logre destrabar la discusión por el destino del 6% de cotización adicional en la reforma previsional.

Ayer, durante la sesión de la comisión de Trabajo del Senado en que el Ejecutivo presentó las indicaciones a la reforma, una vez más quedaron en evidencia las diferencias de fondo entre la oposición y el oficialismo.

“Estamos abiertos a seguir conversando, dialogando y a seguir buscando una alternativa”, reiteró este martes en conversación con T13 Radio pero aclaró que el mecanismo -desde la perspectiva del Ejecutivo debe asegurar que no se produzca un desincentivo a cotizar, desechando con ello la alternativa por la que presionan parlamentarios de oposición para que los seis puntos se destinen por completo al ahorro colectivo.

La razón, de acuerdo con Zaldívar, es que al destinar todo el aumento de las cotizaciones a un fondo colectivo, los trabajadores optarán por no cotizar.

"Las personas dicen en realidad de esto yo no voy a recibir absolutamente nada, así es que prefiero no cotizar”, por lo que advirtió que “si no generamos un mecanismo en que la gente esté convencida que si contribuye va a tener un beneficio, la verdad es que no vamos a tener (…) ninguna posibilidad”, señaló.

Ante esto manifestó que si bien es “fundamental” asegurar una mejora significativa en los montos de las jubilaciones, esto debe ser tanto para los actuales y los futuros pensionados, por lo que su preocupación es que “no puede ser que haya algunos que sientan que pagaron la cuenta porque si no voy a generar desincentivo” a ahorrar.

“Si uso el 6% completo, no voy a permitir mejorar las pensiones de quienes son los actuales ahorrantes. Si uso todos los recursos, no voy a tener los recursos para quienes vienen después”, sentenció.

¿Se queda?

Respecto a su posible salida del gabinete a fin de mes, Zaldívar manifestó que está trabajando con toda la “energía” y “absolutamente comprometida” con lograr un acuerdo, desvirtuando con ello la posibilidad de que abandone su cargo luego de que durante enero se rumoreara que saldría del Ejecutivo una vez aprobada la reforma previsional.

“La posibilidad de que los equipos cambien es permanente y siempre está ahí. Por eso es tan importante no personalizar nunca ni los cargos ni las funciones”, contextualizó. Y agregó que “el dejarnos estar prácticamente 40 años respecto del pilar contributivo es realmente algo impresentable”.

