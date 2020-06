Zaldívar y proyecto que modifica los cambios de multifondos: "Se han producido ciertos cambios absolutamente indiscriminados"

Pensiones

Dijo que las modificaciones propuestas por el Gobierno buscan proteger a los ahorrantes de los cambios “abruptos e irracionales” que se han producido en tiempos de alta incertidumbre en los mercados.

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, entró de lleno en el debate producido por las modificaciones que propone el Gobierno al proyecto de ley que busca regular a los asesores previsionales y que entre otras cosas extiende el plazo para hacer efectivo el cambio entre multifondos de una AFP.

“Hoy hay un plazo de cuatro a cinco días para efectuar los cambios, lo que se está planteando es que no pueda ser en más de 30 días, por lo que no se está limitando la posibilidad de cambiarse de fondo”, explicó de entrada esta mañana en conversación con Radio Concierto.

Señaló que esta indicación, “lo único que hace es establecer un plazo máximo”, recomendada por organismos internacionales como la OCDE, y en el plano local por el Banco Central, para poder asegurar la estabilidad financiera y reguardar el beneficio de los ahorrantes.

“Es importante que esto esté regulado porque se han producido ciertos cambios absolutamente indiscriminados, sin ningún tipo de razón, que ha terminado perjudicando absolutamente a los afiliados”, comentó.

Detalló que la propuesta busca que todos los asesores previsionales se hagan responsables de sus recomendaciones. Por lo que todos quienes hagan sugerencias de manera habitual y genérica sobre cambios en los distintos fondos que administran las AFP, -que cobren o que no cobren- deben estar registrados y dar garantías del conocimiento que manejan sobre dichas materias.

Al ser consultada en específico por si es que estas indicaciones a la ley le rompe el negocio a algunos tipos de asesores previsionales, señaló que “no lo sé, porque me imagino que ellos son responsables en sus recomendaciones y por lo tanto no se van a haber afectados”.

Respecto a la polémica surgida por la inconstitucionalidad que reviste el proyecto presentado por parlamentarios para extender el post natal en medio de la crisis sanitaria, señaló que si bien por los argumentos de que irroga gasto fiscal y se trata de temas de seguridad social, no es viable la iniciativa, ello no obsta que se reconozca que hay "un problema de fondo". Comentó que en el caso de las mujeres está la problemática que plantea el término de postnatal en medio de la pandemia como también el de aquellas que son madres solas que no tienen con quien dejar a sus hijos por lo que "tenemos una serie de dificultades que debemos verlas de manera mucho más sistemáticas".