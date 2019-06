Reforma previsional: gobierno descarta dividir proyecto para discutir sobre ente público estatal

Mercados

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que el Ejecutivo está trabajando en las indicaciones relacionadas al administrador de la cotización adicional.

Se esperaba que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados procediera a votar los artículos de la reforma previsional que presentó el Ejecutivo en los puntos en que había mayor consenso con la oposición, relacionados con el fortalecimiento del Pilar Solidario y que, también, se eligiera al presidente de la instancia luego que la DC removiera del sillón al diputado de la falange, Raúl Soto

Ninguno de estos escenarios se concretó ayer. En una nueva sesión de la Comisión, el gobierno no presentó las indicaciones que se había comprometido y tampoco -hasta el cierre de esta edición- había claridad en la oposición sobre qué diputado podría liderar la comisión.

Al encuentro, realizado en las oficinas del Congreso en Santiago, asistió el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien fue consultado por los parlamentarios de oposición respecto de uno de los temas que ha generado mayor polémica en este proyecto: cómo será el ente público que administrará el 4% de cotización adicional que propone la reforma.

Una de las consultas fue si el Ejecutivo estaría evaluando dividir el proyecto y separar la discusión del mencionado ente público para trasladarlo a otra instancia. Larraín descartó que vaya a ser presentado en un proyecto diferente y afirmó que los detalles de la estructura será presentada a través de una indicación legislativa.

El secretario de Estado mencionó que “estamos trabajando en las indicaciones y no es algo simple, estamos trabajando en esto y esperamos ingresarla lo más pronto posible cuando tengamos terminado nuestro estudio de cómo debe quedar”.

El ministro pidió “acelerar el tranco” del debate del proyecto, ya que uno de los compromisos del Presidente Sebastián Piñera es que en enero del próximo año se puedan aumentar las pensiones.

Análisis del sistema

A pesar de este panorama, donde no hubo votación en particular, en la instancia se aprovechó la ocasión para analizar el actual escenario previsional.

La subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, respondió las consultas referentes al universo de adultos mayores que serían beneficiados con el alza de 50% de sus pensiones para los tramos de mayor edad.

Indicó que “se nos criticó que el proyecto como estaba era falaz, y nosotros estamos demostrando que no es efectivo. Según dos proyecciones, el número de personas que van a poder llegar a tener esta pensión aumentada en un 50%, está bastante por sobre ese 10% de quienes tendrán esa edad. Por tanto, el beneficio no es un principio meramente declarativo”, puntualizó.

Quien llegó como oyente a la comisión fue el expresidente de la instancia, el diputado (DC) Raúl Soto. Cabe recordar que éste fue reemplazado por su correligionario Gabriel Silber luego que el primero votara en contra de la idea de legislar en la Sala de la Cámara pese a que su partido había alcanzado un acuerdo con La Moneda.

The Economist: la reforma no va a solucionar "el enojo"

La reforma al sistema previsional que se discute actualmente en el Congreso llamó la atención de uno de los medios especializados más importantes del mundo. La revista The Economist, en un artículo sobre los cambios que está impulsando el gobierno de Sebastián Piñera sostiene que ha habido un aumento en el descontento de la población respecto de los montos de las pensiones. La publicación basada en Londres destacó que el proyecto de La Moneda exige contribuciones de los empleadores e incentivos para postergar la jubilación.

Sin embargo, criticó que la iniciativa no elevará la edad de retiro y que, a su juicio, no va a lograr calmar los ánimos de la opinión pública. "La reforma de pensiones tampoco va a poder solucionar la profunda desigualdad que está detrás del enojo", indicó la revista, agregando que "la mitad de los chilenos ganan menos de US$ 550 al mes".

Revisando la historia del sistema de capitalización individual, The Economist indicó que los fondos de pensiones ayudaron "a alimentar el boom económico de Chile", llevándolo a convertirse en el país más rico de América Latina. "El problema es que las ganancias no han cumplido con las infladas expectativas de muchos chilenos", destacó en un contexto de esperanzas de vida más largas, informalidad en el trabajo y abundancia de lagunas previsionales.