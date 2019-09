Acciones de SQM ganan terreno tras anuncio de inversiones por US$ 2.100 millones

Renta Fija

Sin embargo, los papeles de Latam ya experimentan una caída del 1%.

En sus primeras operaciones, la Bolsa de Santiago registra una leve caída de 0,12% y las miradas se centran en las transacciónes de las acciones de SQM-B y Latam.

A esta hora, los papeles de SQM-B ganan terreno al experimentar un incremento que roza el 2%. El motivo que estaría impulsando las acciones de la minera sería el anuncio realizado ayer por el gerente general de la minera no metálica, Ricardo Ramos.

Ramos dio a conocer una estrategia para 2025, donde detalló que buscan triplicar sus márgenes brutos, transitando desde los US$ 653 millones a un rango entre US$ 1.450 millones y US$ 2.000 millones, con aportes de todas las líneas de negocios, aunque el crecimiento más alto estará dado por cómo se comporte el segmento litio.

En la misma línea, Cencosud registra un alza de 0,46% al igual que AFP Habitat que sube 1,27%.

Sin embargo, hay malas noticias para Latam. Y es que luego de conocerse ayer que Enrique Cueto, CEO de Latam Airlines decidió dejar su cargo tras 25 años, la cotización de los papeles de la aerolínea van perdiendo 1% en estos momentos.