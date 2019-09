Acciones de SQM mantienen rally y saltan a máximos de un mes

Renta Fija

Los papeles suman un avance de más de 11% en sólo tres días, en medio de un auge de los papeles de litio globales. Acompañado de saltos en forestales y otros títulos pesados, el IPSA subió más de 1%.

Una vez más, los papeles de las mayores productoras de litio del mundo están celebrando en bolsa, y SQM no fue la excepción, alentada además por el anunció de su estrategia de los próximos seis años.

Con datos preliminares del cierre de la jornada, las acciones serie B de SQM anotaron un avance de 5,36% que las dejó en $ 19.692, su mejor precio desde el 9 de agosto.

Con esto, la compañía ligada a Julio Ponce anotó su tercer día de crecimiento, acumulando un impresionante avance de 11,20% en ese período.

Hoy, SQM-B fue el título que más se apreció dentro de la nómina del benchmark S&P IPSA, mientras que las acciones serie A –menos líquidas que los papeles B– el saltó fue de 6,78%. Por su parte, el ADR (recibo de depósito americano, por sus siglas en inglés) se empinó un 3,81% en Nueva York.

Optimismo con el litio

Otras grandes productoras del llamado "oro blanco" han tenido un buen desempeño en bolsa en las últimas jornadas.

Lithium Americas se elevó un 7,03%, mientras que Orocobre se elevó un 5,08%. En el caso de Nemaska Lithium y Albemarle, los avances fueron más contenidos, de 1,72% y 1,33% hoy, respectivamente.

El rally de los últimos días también ha beneficiado a las mayores competidoras de SQM: Albemarle ha subido 9,39% en tres días, Orocobre se ha apreciado 6,75% y Nemaska se ha elevado 5,36% en ese período.

Agentes del mercado apuntan a la decisión de la gigante china Tianqi –que también es accionista de SQM, luego de que la canadiense Nutrien vendiera su participación en la chilena el año pasado– de implementar la segunda parte de un proyecto de litio en Australia.

La atención de los inversionistas ha estado puesta sobre el litio, con la preocupación de que los niveles de producción presionarán el precio del mineral afectando a las acciones del sector durante la mayoría del año.

En esa línea, cualquier señal de menos producción le da esperanzas al mercado de que el precio del metal pueda mejorar.

En el caso particular de SQM, se suma que la firma dio a conocer una estrategia para 2025, donde detalló que buscan triplicar sus márgenes brutos, transitando desde los US$ 653 millones a un rango entre US$ 1.450 millones y US$ 2.000 millones.

Pesos pesados al alza

Si bien SQM está en el Top 10 de acciones más relevantes del IPSA, no es la única que aportó al crecimiento del selectivo nacional. El indicador se apreció un 1,57% hoy hasta los 4.957,00 puntos gracias al crecimiento de varios de sus títulos clave.

Enel Américas, el segundo mayor papel del índice según ponderación, subió un 1,27%, mientras que las forestales Empresas Copec y CMPC escalaron 3,58% y 3,22% respectivamente.

Otros pesos pesados del IPSA tuvieron avances relevantes hoy, incluyendo el salto de 4,40% de Cencosud y subidas de más de 2% en Enel Chile y LATAM Airlines, que revirtió las bajas que se registraron en la mañana, luego de que se conociera que Enrique Cueto va a abandonar el puesto de CEO.

Con todo, de los 29 títulos que componen actualmente al IPSA, sólo cinco terminaron el día en números rojos.

De todos modos, hoy fue una jornada positiva para las bolsas en general, con subidas a nivel internacional.