Alemania hace histórica emisión de deuda a 30 años a tasa cero, pero no con los resultados esperados

Renta Fija

La demanda solo llegó a 824 millones de euros frente a los 2.000 que se pretendían colocar.

La incertidumbre de los mercados y las alertas de recesión llevaron a Alemania a lanzar hoy su primera emisión de deuda a 30 años a tasa cero de la historia. Hasta ahora, ningún país había puesto deuda a un tipo negativo a plazos tan largos.

En este caso, Alemania colocó 824 millones de euros en deuda vendiéndola a un precio superior a su valor nominal: con un retorno medio del -0,11%.

La deuda a tasa cero, a diferencia de la tradicional, no ofrece intereses de manera periódica a sus poseedores. El incentivo para la adquisición de la misma se encuentra en el hecho de que -en circunstancias normales- es vendida a un precio menor a su valor nominal.

De acuerdo a un análisis del Financial Times, las últimas caídas en los costos de la deuda son motivo de preocupación. La subasta de hoy también ha sido puesta en tela de juicio por los analistas de Bank of America alegando que los retornos que ofrece actualmente el mercado de deuda pueden no "satisfacer" los requerimientos de fondos de pensiones y aseguradoras. Tal y como predijeron los expertos, la demanda de deuda ha defraudado al cubrir solo el 41,2% de los 2.000 millones que se pretendían captar.

En la anterior subasta de deuda a 30 años, celebrada el 17 de julio, Alemania intentó captar 1.000 millones de euros y la demanda también fue insuficiente. Concretamente, solo se colocaron 807 millones que registraron una rentabilidad media del 0,3%. Por aquel entonces, el cupón ofrecido ascendía al 1,25% anual.

En lo que queda de año, la Agencia de Finanzas alemana, la institución equivalente al Tesoro español, planea captar un total de 54.000 millones de euros en diferentes subastas.