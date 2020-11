Bloomberg y la renta fija: destino de las rentas vitalicias en nuevo retiro de fondos presionan a las tasas locales

Renta Fija

Dos proyectos de ley que permiten a los chilenos retirar de sus ahorros de pensiones y de sus rentas vitalicias se abren paso en el Congreso, dejando en vilo a analistas y operadores locales de renta fija.

Las tasas aumentaron la semana pasada, luego de que una comisión de la Cámara Baja de Chile votara a favor de un retiro de las cuentas de ahorro para pensiones, el segundo del año. La comisión también aprobó un proyecto de ley que permitiría a las personas exigir el equivalente al 10% del dinero que pagaron a las compañías de seguros de vida al jubilarse por sus rentas vitalicias.

El sistema y los mercados de pensiones de Chile ya sobrevivieron a un primer retiro, una medida que en realidad ayudó a dar un impulso temporal a la demanda local. Esa vez, los chilenos retiraron alrededor de US$16.000 millones, y Goldman Sachs espera que un segundo retiro sea por una cantidad similar. Sin embargo, sacar dinero de las rentas vitalicias podría presentar más riesgos.

"Es, en esencia, expropiatorio", afirma Gonzalo Reyes, socio de la firma de gestión patrimonial Abaqus. Las aseguradoras tienen una parte mucho mayor de sus carteras en notas y bonos corporativos menos líquidos y esto provocaría un fuerte aumento en las tasas de esos instrumentos, dijo Reyes.

Debilitado por el malestar social desde el año pasado y los efectos económicos del coronavirus, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera fue incapaz de convencer a los legisladores de su alianza política de bloquear el primer proyecto de ley de fondos de pensiones. Esta vez podría pasar lo mismo.

El regulador local advirtió que los retiros de rentas vitalicias podrían llegar a US$2.800 millones, según Diario Financiero. Las compañías de seguros están preparando sus equipos legales y considerando si llevar el caso a tribunales internacionales, ya que varias son propiedad de compañías extranjeras como Metlife Inc., Principal Financial Group Inc. o la española Mapfre SA, según El Mercurio.

El Gobierno tampoco ha podido avanzar en su propio proyecto de reforma de pensiones, que presentó en 2018, u otras medidas para impulsar los ingresos personales y que podrían haber debilitado los argumentos en favor del retiro de dinero de las AFP y las compañías de seguros.

Los proyectos de ley probablemente presionarán al alza las tasas de interés en las próximas semanas, "especialmente si el gobierno no presenta una propuesta concreta en pensiones que pueda cambiar el foco de la discusión de los retiros de AFP", asegura Martina Ogaz, economista de Euroamérica.

El volumen en el mercado chileno de renta fija ha disminuido desde el período previo al referéndum constitucional de la semana pasada y debería permanecer bajo. "Hoy nos enfrentamos a un mercado poco líquido y más volátil, en particular en los plazos más largos", afirma Ana Luisa Charlin, operadora de renta fija de Compass Group.

Incertidumbre electoral

Las elecciones estadounidenses también se suman a la incertidumbre local. El mejor resultado para los activos de mercados emergentes es tener un claro ganador con pocas opciones para que los resultados sean impugnados, asegura William Snead, estratega de renta fija de BBVA en Nueva York. Esto "probablemente facilitará la aprobación de un segundo paquete de estímulo fiscal, renovando el apetito por activos de riesgo".

Una victoria de Biden se asocia con más estímulo fiscal y mayores impuestos, lo que conduciría a una mayor inflación en los próximos años, generando una presión al alza para las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y afectando también el rendimiento local, según Sebastián Díaz, economista de Pacifico Research.