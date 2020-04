Bolsa de Productos y financiamiento de PYME: “Al gobierno le ha faltado creatividad para buscar soluciones más directas y eficientes”

Renta Fija

El gerente general de la firma, Christopher Bosler, señaló que se reunirán con la Superintendencia de Pensiones para cambiar la categoría de las facturas a instrumentos de renta fija.

En medio del debate de cómo paliar la compleja situación que viven las pequeñas y medianas empresas nacionales, en medio del golpe económico que ha traído el coronavirus, uno de los actores fundamentales del mercado de facturas critica al gobierno de tratar de "reinventar la rueda" en tiempos de crisis.

Se trata de Christopher Bosler, el gerente general de la Bolsa de Productos de Chile (BPC), quien en conversación con DF destacó la importancia del mundo del factoring (a través de la transacción de facturas) por su cercanía con el segmento PYME y las medidas que están tomando para llevar más fondos institucionales al mercado.

- ¿Cómo ha evolucionado la conducta de pagos en el mercado de facturas durante la crisis sanitaria?

- Los pagadores más grandes han andado bastante bien con los pagos. En el segmento de empresas medianas, después de la crisis social hubo una reducción de financiamiento y esas empresas se han ido saliendo del mercado porque es menos atractivo para los inversionistas. Como no están en bolsa, no tenemos esa visibilidad.

- ¿Se ha visto algún cambio en la dinámica de este mercado?

- Ha habido menos tracción de parte de los inversionistas, especialmente de los fondos de inversión de deuda. Han estado más reacios a comprar y ser más selectivos. Si juntas las operaciones de la BPC y Puerto X (mercado OTC operado por la Bolsa), hemos visto una caída en el stock administrado del orden del 30% en comparación con principios de año. Eso da cuenta de una falta de compra. Hay más aversión al riesgo. Todo lo que está dando vueltas hoy es cómo aumentar la participación de inversionistas institucionales en el mercado.

- En esa línea, ¿qué le parece la propuesta de hacer un fondo con recursos de las AFP para financiar a las PYME?

- Que eventualmente las AFP puedan invertir en un fondo y que éste pueda invertir en facturas a través de las administradoras locales es una muy buena idea. El problema práctico es que el gobierno salga a garantizar ese fondo. La verdad es que he visto al gobierno muy poco creativo en materias de financiamiento de pymes.

- ¿Por qué?

- La única solución que ha dado es el famoso Fogape o créditos con los bancos, pero no ha considerado a las instituciones financieras no bancarias, que tienen cerca del 30% del mercado. Se están focalizando los esfuerzos a través de Corfo y Fogain, que es un sistema de cobertura poco eficiente y que son pocas las entidades usan por lo complicado que es. Al gobierno le ha faltado creatividad para buscar soluciones más directas y eficientes. Está lleno de propuestas arriba de la mesa, pero por alguna razón no avanzan. Pretender que todo esto lo va a solucionar Corfo o Fogape es ser bastante miope.

Más actores al mercado

- ¿Qué medidas se requieren para aumentar la participación de institucionales en el mercado de facturas?

- Las facturas se han convertido casi en un instrumento de renta fija. Estamos proponiendo a la Superintendencia de Pensiones que sugiera al Banco Central que se categoricen así para las inversiones de las AFP. Actualmente se consideran como "activos alternativos", y en ese mundo una factura no es tan atractiva, porque compite con activos como la renta inmobiliaria. En cambio, si las pones en el espacio de la renta fija, pasa a ser muy atractiva respecto a los depósitos a plazo y el money market.

- ¿En qué etapa está esa solicitud?

- Es un proceso que hemos impulsado desde el año 2008. Ahora estamos en plena fase final de integración con el Depósito Central de Valores (DCV) para que los títulos representativos de facturas puedan ser custodiados ahí y las AFP puedan tenerlas directamente o a través de fondos. Esta es una de las exigencias que nos pidió la autoridad. Esta semana tenemos una audiencia con la Superintendencia nuevamente, para informarles que estamos en condiciones de cumplir con todos sus requisitos. Ahora la pelota queda en el lado de la autoridad.

- ¿Y para atraer más PYME al mercado?

- Una de las maneras más eficientes para llegar rápido al mercado de capitales es a través de las propias instituciones financieras no bancarias, en particular los factoring. Una de las cosas que estamos haciendo ahora es bajar los límites patrimoniales y de ventas como exigencia a los factoring que puedan ingresar a la BPC como garantizadores de las facturas.