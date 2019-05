Bolsa de Santiago se sacude el pesimismo de Wall Street y anota leve alza

Renta Fija

La Bolsa de Comercio de Santiago se anotó este miércoles una subida de 0,13% en su índice principal, el IPSA, que cerró en 4.920,89 puntos.

Por su parte, el Índice General de Precios de Acciones (IGPA), observó también un aumento de 0,13 % y acabó en 25.158,27 puntos.

El monto de las acciones negociadas llegó a $ 84.328.397.621 (unos US$ 120,98 millones) en 21.031 negocios.

Las mayores alzas de la jornada correspondieron a las acciones de AVP (22,57 %), SMH (6,79 %) y Azul Azul (5,80 %), mientras que las principales bajas afectaron a AFP Capital (6,67 %), Siemel (5,61 %) e IJR (4,11 %).

El Inter-10, que mide el rendimiento local de los títulos que se transan como ADR (American Depositary Receipt) en Nueva York y que son un componente importante del IPSA, cerró con un alza de 0,48 % y quedó en 5.796,35 enteros.

Wall Street cerró este miércoles en territorio negativo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, perdió un 0,39 % afectado una vez más por las tensiones comerciales y por la caída del fabricante de procesadores Qualcomm.

Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones retrocedió 100,72 puntos, hasta situarse en 25.776,61, mientras que el selectivo S&P 500 bajó un 0,28 % o 8,09 enteros, hasta 2.856,27.

Mientras, el índice compuesto del mercado Nasdaq se dejó un 0,45 % o 34,88 unidades y cerró en 7.750,84.

Las preocupaciones por el choque comercial entre Estados Unidos y China volvieron a dominar en buena medida la sesión, después de varias informaciones que aumentan el escepticismo sobre las posibilidades de resolver pronto el conflicto.

De parte estadounidense, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo al canal CNBC que por ahora no se ha puesto fecha a un viaje de la delegación de EE.UU. a Pekín para retomar las negociaciones.

Mientras desde China, el presidente, Xi Jinping, advirtió a los ciudadanos de "una serie de situaciones difíciles" con "importantes riesgos y desafíos", en medio de informaciones que apuntan a que Pekín estaría replanteándose toda su relación comercial con EE.UU.

Por sectores, la mayor caída fue para el energético (-1,58 %), el de los bienes no esenciales (-0,90 %) y el industrial (-0,82 %).

Las subidas las encabezaron las empresas de servicios públicos (0,82 %), seguidas de las sanitarias (0,64 %) y las de bienes esenciales (0,55 %).

Entre los nombres propios del día destacó Qualcomm, que se desplomó un 10,86 % tras un fallo judicial en su contra en EEUU por restringir la competencia y utilizar su posición dominante para cobrar licencias.

La empresa es líder en el sector de los procesadores para dispositivos inalámbricos y clave para el desarrollo de la nueva generación de conexión 5G.

Esa caída arrastró a otros fabricantes de chips y a buena parte del sector tecnológico.

Apple (-2,05 %) sufrió la mayor bajada entre los treinta valores del Dow Jones, seguida de Goldman Sachs (-1,80 %), Boeing (-1,66 %) y Cisco Systems (-1,47 %).

Del otro lado, las mayores ganancias fueron para Coca-Cola (2,16 %), Merk (1,86 %), 3M (1,46 %) y Walmart (1,10 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas cayó a US$ 61,42 y, al cierre de Wall Street, el oro ascendía hasta US$ 1.273,50 la onza, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años retrocedía hasta el 2,386 % y el dólar ganaba terreno ante el euro, que se cambiaba a US$ 1,1154.