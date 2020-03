Cencosud termina programa de rescate de bonos por US$ 882 millones

Renta Fija

Con la adquisición de papeles a 2021 y 2023, la firma reducirá su deuda financiera, lo que se verá reflejado en sus resultados del primer trimestre.

El holding retailer Cencosud dio fin a su plan de rescate de bonos con vencimiento en los próximos años, con lo que la firma anticipa reducir sus niveles de deuda financiera en los resultados del primer trimestre de este año.

Según informó la firma a través de un hecho esencial, la operación -que se llevó a sacbo a través de la modalidad "make-whole redemption"- terminó ayer con la adquisición de todos los bonos emitidos por la compañía a 2021 y a 2023.

Para esto, el holding ligado a Horst Paulmann desembolsó US$ 876 millones para la adquisición de los papeles y US$ 5 millones para pagar los devengos de los bonos entre enero y ayer, sumando en total US$ 881,6 millones.

Según indicó la empresa al mercado, esta operación tendrá un efecto de flujo de caja de US$ 949 millones, lo que se verá reflejado en los estados financieros del primer trimestre.

En esa oportunidad, además, se verá el impacto del rescate en los niveles de deuda. Tanto la deuda de "Otros pasivos financieros" como la de "Otros pasivos financieros no corrientes" disminuirán cuando publiquen sus datos a marzo, indicó la compañía.