Chile enfrenta el coronavirus con incremento de su deuda

Renta Fija

Cifras del Instituto de Finanzas Internacionales muestran que en 2019 el endeudamiento del gobierno se elevó, aunque el grupo con mayores obligaciones vigentes son las empresas no financieras.

Una de las mayores preocupaciones de los inversionistas es el alto nivel de deuda con la que el mundo se encuentra, lo que ha hecho rondar el fantasma de una crisis.

Los efectos de la pandemia de coronavirus se están haciendo evidentes en los datos macroeconómicos de algunas de las mayores economías del mundo, en un momento en que el mundo cerró 2019 con deuda vigente por US$ 255 billones (millones de millones), equivalente al 322% del PIB mundial, según datos del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

Esta tendencia no ha dejado fuera a Chile, que también ha ido aumentando sus niveles de deuda recientemente, pasando de US$ 599.600 millones en total –incluyendo deuda de los hogares, empresas financieras y no financieras y el gobierno– al cierre de 2018 a US$ 657.300 millones a diciembre del año pasado.

Proporcionalmente, el mayor aumento se vio en la deuda soberana, que subió 20,28% durante el año pasado, alcanzando los US$ 145.200 millones al cierre del ejercicio, pero en el monto de obligaciones vigentes, lidera el mundo corporativo.

El segmento de empresas no financieras tiene más de un tercio de la deuda del país, cerrando el año pasado en US$ 292.200 millones. Esto significó un aumento de 7,44% respecto al ejercicio anterior.

En una perspectiva más histórica, el crecimiento se hace evidente. Las categorías de hogares, corporativos no financieros y gubernamental duplicaron su stock de deuda vigente en los últimos diez años. Con todo, la cifra total del país aumentó de US$ 302.500 millones en 2009 a los cerca de US$ 600 mil millones actuales.

¿Riesgo de default?

"En el caso de Chile, la deuda ha crecido rápidamente", advirtió el jefe de Latam Research del IIF, Martín Castellano, agregando que el aumento de los pasivos corporativos se explica en gran medida por las líneas de crédito de las sociedades matrices de las firmas.

Pero pese al acelerado crecimiento, el ejecutivo sostuvo que el país tiene ventajas que le dan solidez. "Esta deuda tiene un riesgo de repago menor ya que es poco probable que estas compañías reduzcan masivamente su exposición a Chile. Por otro lado, la deuda también tiene como contrapartida un importante acervo de activos chilenos en el exterior, lo cual también mitiga el riesgo", explicó Castellano.

En esa línea, el ejecutivo del IIF indicó que esta característica hace que el riesgo de una crisis de deuda en el país sea mucho más moderada que en otros países emergentes.

Sobre el mundo soberano, en la entidad internacional anticipan que se genere un mayor nivel de deuda, a raíz de la expansión fiscal que se espera en respuesta a la crisis sanitaria que vive el país actualmente.

"El desafío pasa por evitar un deterioro significativo y permanente en la posición fiscal que genere presiones adicionales sobre el costo de fondeo", destacó Castellano.