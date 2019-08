Dólar cierra en la órbita de los $ 720 ante represalia de China contra EEUU

Renta Fija

Mercado reaccionó con sorpresa frente a la medida de Beijing.

No hay caso. Si bien hoy los mercados operaban este viernes tranquilos a la espera de las palabras del presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró que la institución actuará "como corresponda para sostener la expansión" mientras que China sorprendió a todos al anunciar que pondrá aranceles a Estados Unidos por otros US$ 75 mil millones en bienes, un nuevo golpe en la guerra comercial.

Cambio drástico de tendencia en las monedas emergentes y con ello el peso chileno. El tipo de cambio se cotizó en $ 718,5 lo que representa una subida de $ 4,7 respecto al cierre de ayer.

La divisa no sigue la tendencia del dólar afuera que en estos momentos se debilita. La cotización internacional del dólar –medida a través de Dollar Index, que contrasta al billete estadounidense con una canasta de monedas del mundo– cae 0,47%.

Las monedas de la región, por su parte, caen con fuerza frente al dólar. El real brasilero se deprecia 1,27%, mientras que el peso colombiano cae 0,91%.

Lo que potencia el alza del dólar en Chile y que lo ubica como la cuarta moneda que más cae frente a la divisa estadounidense, es el retroceso del cobre.

De acuerdo a información de Bloomberg, los precios a todos los plazos registran fuertes caídas tras conocerse la noticia. En el caso del precio a diciembre de 2019 cae 1,30% y se queda en US$ US$ 2,55 la libra. Por su parte el precio julio de 2020 cae 1,35% a US$ 2,57,7. Según la información de Cochilco, el precio del metal ha caído casi 5% en lo que va del año.