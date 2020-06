EFE coloca bonos por más de US$ 135 millones para financiar Plan Trienal

Renta Fija

Los fondos provenientes de la emisión estarán destinados al Plan Trienal 2017-2019 de la ferroviaria, que contempla un monto total que supera los US$ 555 mil millones.

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) concretó la colocación de la totalidad de sus bonos corporativos serie AF en el mercado, por un monto que superó los US$ 135,5 millones.

La tasa de colocación se ubicó en un 1,5% anual, lo que significó un spread de 40 puntos base sobre los bonos soberanos. La emisión contempla pagos de intereses semestrales con un plazo de vencimiento de 25 años, hasta el 1 de abril de 2045, siendo la primera colocación estructurada en base a ese plazo desde que comenzó la crisis sanitaria.

Los fondos provenientes de la colocación se destinarán al financiamiento de proyectos contemplados en el Plan Trienal 2017-2019 de la compañía, que plantea un monto total de inversión de US$ 555,7 mil millones, y tiene como foco principal inyectar recursos a infraestructura crítica, seguridad y disponibilidad de los medios necesarios para la circulación de trenes de pasajeros y carga, como puentes, defensas fluviales, reposición de infraestructura de vías y protección de cruces.

En concreto, el plan de inversión que pretende terminar con el "histórico déficit operacional", como lo calificó la ferroviaria a través de un comunicado, inyectará US$ 173,7 mil millones al ítem de continuidad y seguridad operacional, US$ 18,4 mil millones para productividad operacional, US$ 162 mil millones al aumento de transporte de carga, y US$ 25 mil millones para incrementar el transporte de pasajeros.

El agente colocador fue Banchile Citi Global Markets, que, previo a la emisión, organizó junto a EFE un roadshow virtual que convocó a cerca de 80 inversionistas, entre los que participaron principalmente representantes de AFP y compañías de seguros, obteniendo una demanda total que alcanzó cuatro veces el monto ofertado.

La serie, que cuenta con garantía estatal por el 100% de la emisión, obtuvo una clasificación de riesgo AAA por parte de las clasificadoras ICR y Humphreys, que además la ubicaron con tendencia estable.