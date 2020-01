Mayor administradora de fondos de Ecuador viaja a Santiago en busca de inversionistas

Renta Fija

Fideval apunta a atraer capitales extranjeros y esta semana se reunieron con el family office de la familia Solari Donaggio y Banco de Chile, entre otros actores del mercado.

Uno de los pilares de la agenda económica del gobierno de Ecuador, encabezado por Lenín Moreno, es fortalecer el mercado de capitales del país, que actualmente cuenta con una cantidad limitada de transacciones y una presencia casi nula de actores extranjeros. Este giro podría traer oportunidades a los inversionistas chilenos, según la firma líder en administración de fondos en ese país, Fideval.

Andrés Domínguez, socio y director de la gestora –que lidera en el mercado ecuatoriano, con US$ 2.300 millones administrados entre fideicomisos y fondos–, asegura que una pieza clave en atraer capitales es una ley aprobada a finales del año pasado que le entrega beneficios tributarios a los inversionistas extranjeros que invierten en Ecuador a través del mercado de capitales.

Esto se suma a una ley aprobada el año pasado que entrega beneficios tributarios a la inversión en activos inmobiliarios.

Reunión con Megeve

Es en este contexto, Fideval junto con el consorcio empresarial Nobis, lanzaron el primer fondo de desarrollo inmobiliario en Ecuador: el Fondo Colectivo de Inversión Inmobiliaria Nobis 1. Esto trajo a representantes de ambas compañías a Santiago en búsqueda de inversionistas.

Durante esta semana, Domínguez y José Antonio Ponce, gerente financiero corporativo de Nobis, han sostenido reuniones con una serie de inversionistas nacionales, incluyendo el family office de la familia Solari Donaggio, Megeve; la administradora de fondos Independencia; Activa, ligada a LarrainVial y Banco de Chile.

Esta primera entrega no tiene un foco institucional, dado que el tamaño del fondo llega a US$ 50 millones. “Estamos buscando que sea el camino para que inversionistas como family offices y fondos miren al Ecuador como una posibilidad de inversión”, indicó Domínguez a DF.

La industria de fondos de inversión en Ecuador es limitada por el momento. De hecho, el primer fondo inmobiliario (Fibra Ecu 01) fue lanzado en agosto del año pasado por la administradora Fiducia y el grueso de los vehículos de inversión son de renta fija, añadió Domínguez.

Agregó que por ahora fondos de renta variable no existen en dicho país, considerando que en la Bolsa de Quito sólo figuran 56 empresas inscritas como emisoras de acciones y que el año pasado se transaron sólo US$ 10 mil millones. A modo de contexto, sólo en diciembre de 2019 se realizaron operaciones por US$ 5 mil millones en la Bolsa de Santiago.

Mercado minero

El mercado inmobiliario no es la única oportunidad para los inversionistas extranjeros en Ecuador, dice Ponce, de Nobis.

“Se acaban de descubrir los dos mayores yacimientos de oro y de cobre” en el país, agregando que “nunca se ha explotado la minería”, por lo que hay potencial.

Además, se ven oportunidades en el sector agroindustrial, considerando que el país tiene 20 mil hectáreas de tierra produciendo caña de azúcar. Esto, dado que el objetivo es migrar hacia otro tipo de productos que tengan mejores perspectivas de producción, indicó.

De todos modos, en la firma también ven como eje de crecimiento el mundo inmobiliario, especialmente con una creciente incorporación de la industria financiera.