"Ofrecer en pesos hoy es como vender helado en invierno": plan de bonos de Gobierno sorprende al mercado

Renta Fija

El Gobierno anunció el jueves en la tarde que planea subastar US$ 4.450 millones de deuda en el tercer trimestre, de los cuales US$1.790 millones serán bonos con vencimiento en 2028, 2030 y 2033.

La decisión de Tesorería de vender en el tercer trimestre deuda de plazos más largos de lo que algunos esperaban, sumado a la posibilidad de emisiones adicionales a las originalmente planeadas, presionarían las tasas al alza.

"El plan anunciado ciertamente ejercerá aún más presión al alza sobre las tasas", dijo Marco Gallardo, subgerente de renta fija de BICE Inversiones. Muchos en el mercado esperaban que el gobierno solo vendiera letras de corto plazo, dijo.

De los bonos, alrededor de US$383 millones serán en pesos y otros US$1.400 millones serán en UF, o indexados a inflación. La decisión de vender bonos nominales tomó a algunos por sorpresa, ya que un crecimiento más rápido y un aumento de la inflación ha incrementado el atractivo de la deuda indexada al IPC, por sobre la nominal.

"Ofrecer bonos en pesos hoy es como vender helado en invierno", dijo Gallardo.

El anuncio de la Tesorería también incluía un último punto de interés para los inversionistas: no menciona el cuarto trimestre. El Gobierno ha vendido US$ 14.330 millones de deuda en lo que va de 2021, de los planes de subastar US$ 19.000 millones durante todo el año. Sin embargo, debido a que el gasto del Gobierno ha aumentado en medio de la pandemia, esos US$19.000 millones se ajustarán en el Informe de Finanzas Públicas que se publica el 9 de julio, dijo Andrés Pérez, coordinador de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda de Chile.

A menos que la demanda aumente y que el mercado retome nuevos niveles de liquidez, es difícil que el Gobierno pueda colocar los montos anunciados sin que suban las tasas, dijo Luis Felipe Alarcón, economista jefe de Euroamérica.

Impacto mitigado

No obstante, no todo el mundo prevé un impacto directo en tasas.

"Considerando que para el tercer trimestre la mayor parte de emisiones de bonos serán en UF, instrumentos por los que hay un poco más de apetito hoy, las colocaciones no deberían tener un efecto significativo en las tasas", dijo Mariano Álvarez, gerente de renta fija de LarrainVial.

La semana pasada, una venta de bonos reveló que la demanda de deuda soberana chilena entre extranjeros no se ha apagado.

La Tesorería vendió el miércoles 1,5 billones de pesos (US$2.040 millones) en bonos con vencimiento en 2028 a una tasa de 4,6%. Los inversionistas extranjeros compraron el 47% del monto ofertado.

"A pesar de la tormenta perfecta que ha atravesado la renta fija por mayores presiones inflacionarias, incertidumbre política y retiros de fondos de pensiones, Chile consiguió un plazo mayor para el bono en pesos, respecto de los plazos que concentran la mayoría de sus vencimientos", dijo Pedro Pablo Ramírez, operador de renta fija de Itaú.

Mercado corporativo

En el ámbito corporativo, el Fondo Asset Rentas Residenciales inscribió la semana pasada la venta de 4 millones de UF (US$162 millones), Enap planea vender 5 millones de UF al 2025, Forum Servicios Financieros podría emitir notas a 2024 y 2026, y Scotiabank Chile concluyó su primera venta de bonos en francos suizos.

Felices y Forrados, un servicio que brindaba asesorías para mover los ahorros entre los diferentes fondos ofrecidos por las administradoras de pensiones, habría concretado su cierre la semana pasada. Durante años, la empresa sacudió al mercado de renta fija y de divisas con sus repentinos cambios en las recomendaciones.

Además, el Ministerio de Hacienda anunció que nuevas emisiones de deuda corporativa en Chile se podrán incorporar en Euroclear para su liquidación y custodia, con el objetivo de facilitar el acceso de los inversionistas extranjeros a bonos corporativos locales.