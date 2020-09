¿Por qué los bonos chilenos son los más buscados por los inversionistas argentinos?

Renta Fija

Una de las estrategias de inversión de los argentinos en 2019 fue la de elegir activos libres del riesgo local, mediante el posicionamiento de fondos que invierten un 75% en activos de la región.

Gracias a su buena calificación crediticia, los bonos chilenos son los que más atención se llevaron. Si bien la demanda de estos instrumentos por parte de los fondos contribuyó a ver una buena evolución de los papeles, factores globales beneficiaron tanto a la renta fija emergente como a la chilena.

Los bonos de países de la región se encuentran en un buen ciclo. En general, se ven procesos de compresión de spreads-una baja en los rendimientos de los papeles resultado de la subida de su precio por mayor demanda- de bonos chilenos, brasileros y mexicanos del orden de 60 a 90 puntos básicos en los últimos dos meses. En esta línea, los bonos de este lado de la cordillera fueron los más buscados por los administradores de cartera de fondos argentinos, empujando a los rendimientos de los bonos hacia abajo. El bono de Chile 2020 rinde 2,27%, Chile 2021 rinde 2,37% y Chile 2022 2,55%.

"Es cierto que la compresión fue a nivel general en la región pero se observa mayormente en bonos chilenos, brasileños y peruanos. Los argentinos están buscando transitar el año electoral sin riesgo local. Por ello es que vimos un incremento significativo en fondos que invierten en el exterior. De hecho, este año casi que se cuadriplicó el tamaño del segmento de fondos del exterior dentro la industria de fondos local, sumando hoy US$ 2.500 millones", dijo.

Compresión de spreads regional

La dinámica de los bonos de la región podría verse beneficiada por la estrategia de los argentinos de escaparle al riesgo local. De todos modos, existen factores globales que colaboran con los mercados emergentes, dentro de los cuales, Chile forma parte y se beneficia también. Juan Salerno, head portfolio manager de Compass Group explicó que, si bien la mayor demanda de bonos nacionales propiciada por inversionistas locales contribuyó en parte a su compresión de spreads, hay dos temas adicionales que jugaron a favor de la ese proceso: se espera que la Fed no suba la tasa y la poca liquidez -mercado pequeño, con pocas operaciones- de los bonos en cuestión.

Si bien la renta fija de Latam en general y chilena en particular mostraron una buena performance en lo que va del año, la clave pasa por determinar si aún sigue representando una buena oportunidad de inversión de cara hacia los próximos meses que enfrentará Argentina en materia electoral.

Te puede interesar: El empleo en Argentina sufre el golpe de la crisis agudizada por la Covid-19

Una de las herramientas para poder escaparle al riesgo local es invertir en fondo de Latam. Para explicar un poco la herramienta, Marceo Otermin, head portfolio manager de ICBC Investments Argentina agregó que, para este tipo de fondos, es importante destacar que la regulación argentina exige al menos una inversión del 75% en activos de Argentina o Mercosur o Chile.

"Dada la regulación, la única vía para salir de riesgo local es invertir en bonos de Chile o Brasil. En nuestro caso elegimos Chile, ya que el reglamento de gestión especifica que tiene que ser bonos en grado de inversión. Por su parte, el restante 25%, hemos decidido invertir en bonos de EEUU y México", indicó.

Para Nicolás Max, director de asset management de Criteria, la reducida tasa de interés de los bonos chilenos y por ende, el moderado rendimiento de los fondos que invierten en Chile y EEUU, no va a ser un determinante para que los argentinos decidan invertir en fondos de dicha clase.

Te puede interesar: Argentina sufre desplome histórico del PIB en medio de crisis por control cambiario

"No creo que el driver de la realocación de fondos esté vinculado al rendimiento del fondo en sí mismo sino más bien al diseño de una estrategia orientada a la diversificación en activos de alta calificación crediticia fuera de Argentina como Chile y EE.UU. Por ello, la baja tasa de bonos chilenos no va a terminar afectando el flujo hacia fondos internacionales ya que el inversor no está buscando maximizarretornos, sino que busca proteger su capital", sostuvo Max.

Mira la nota completa acá