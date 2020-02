¿Qué buscarán los bonistas de AD Retail en la junta de dos semanas más?

Renta Fija

El primero concentra el 45% de la deuda de la firma. Se espera que la compañía entregue una hoja de ruta para abordar su crisis.

Ya quedan menos de dos semanas para que AD Retail, matriz de las tiendas ABCdin y Dijon, se reúna con sus tenedores de bonos para buscar una solución en el marco de su proceso de reorganización concursal.

Entre los bonistas destacan compañías de seguros y fondos de inversión, quienes asistirán el próximo 17 de febrero a la junta a escuchar los planes que tiene la empresa para enfrentar su delicada situación financiera. El principal nombre de los tenedores de bonos de AD Retail, controlada por el grupo Yaconi Santa Cruz, es Consorcio.

El grupo financiero controla tres aseguradoras que tienen en sus manos deuda de la compañía. Según cifras a diciembre de 2019 de RiskAmerica, la mayor acreedora de ellas es Consorcio Seguros de Vida, que cuenta en su cartera conUF 1,9 millones (alrededor de

US$ 70 millones, al dólar y la UF de ayer), entre títulos de las series A, B, E y F, mientras que seguros de vida CN Life -también de Consorcio-, posee UF 726.400 (US$ 26 millones) y Consorcio Seguros Generales cuenta con una inversión de UF 25.000 (US$ 906 mil).

En total las tres aseguradoras del grupo tienen más de US$ 97 millones en bonos de AD Retail, lo que representa casi un 45% de los UF 6 millones que ha emitido la compañía en el mercado.

Los otros dos grandes tenedores de papeles son administradoras de fondos, como parte de sus portafolios de renta fija.

Datos a septiembre muestran que entre las cinco series de bonos emitidas, cuatro fondos de MBI concentran UF 290.800 (US$ 10,5 millones), equivalente al 4,85% de la deuda vigente de la compañía.

Mientras que Moneda tiene dos fondos (Latinoamérica deuda y Deuda Chile) que invirtieron en deuda de la compañía por UF 232.000 (US$ 8,4 millones), lo que representa 3,87% del total.

Hoja de ruta

En el mercado está instalada la visión de que “no hay mucho qué hacer” con AD Retail, por lo que los asistentes a la junta de tenedores de bonos prevén que el ánimo es “escuchar lo que planea la compañía”, según una fuente de la industria.

En esa línea, los bonistas esperan que la compañía delinee una hoja de ruta para cancelar sus obligaciones financieras.

De todos modos, la intención de los acreedores financieros es asegurar la continuidad operacional de la firma.

AD Retail venía con una posición financiera compleja desde antes del estallido social por un deterioro en su generación operacional, lo que se vio acentuado con las protestas y el efecto que han tenido en la economía nacional.

Es más, la agencia clasificadora de riesgo Feller Rate le rebajó la “nota” crediticia tres veces en menos de seis meses, partiendo a finales de septiembre del año pasado. En el último recorte, el 30 de diciembre, la firma dijo que el proceso de reorganización de pasivos y activos, “implica que la capacidad de generación operacional y liquidez de AD Retail no serían suficientes para poder mantener el cumplimiento de las obligaciones financieras” de sus filiales.