Titanes del mercado de bonos apuestan a deuda corporativa latinoamericana de energía

Renta Fija

De acuerdo con T. Rowe Price Group, tanto México como Chile tienen un mayor espacio fiscal para absorber los impactos y, si bien ambos países tienen algo de "ruido político", disfrutan de un buen anclaje fiscal.

Titanes del mercado de bonos, incluidos T. Rowe Price Group Inc. e Invesco Ltd. confían en que la deuda corporativa latinoamericana de los sectores de petróleo, gas y financiero tenga un buen desempeño este año, a pesar del riesgo electoral y los desafíos fiscales de la región.

Samy Muaddi, gerente de cartera de la estrategia de deuda de mercados emergentes de T. Rowe, dijo que la mejor operación en América Latina es el crédito corporativo y cuasi soberano de México.

Eso es porque la percepción pública de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la realidad fiscal "tiene la mayor brecha entre el titular y la realidad", dijo Muaddi en una entrevista telefónica el jueves.

La firma, que supervisa US$ 1,6 billones a nivel mundial, incluidos US$ 28.000 millones en deuda de mercados emergentes, tiene una sobreponderación contraria modesta en Latinoamérica que está altamente concentrada en la deuda corporativa y soberana de México y Chile, a la vez que está infraponderada en el resto de la región.

La compañía recomienda la industria del petróleo y el gas, que incluye a la petrolera estatal Petróleos Mexicanos, conocida como Pemex, y los bancos tradicionales puros en México por su falta de pasivos contingentes.

Aboga también por una asignación equilibrada entre grado de inversión y alto rendimiento, y utiliza futuros del Tesoro para cubrir las preocupaciones sobre la duración.

"En este momento, el saldo de la cartera estaría calificado como BBB y BB. Generalmente, rotamos en B y CCC individuales cuando hay una dislocación, pero la dislocación extendida no es realmente evidente en este punto fuera de Argentina".

En cambio, "cuando se compara eso con Brasil, hay ruido político que se cruza con el riesgo fiscal, y esa es, generalmente, una combinación tóxica".

Por su parte, Jason Trujillo, gerente sénior de carteras y jefe de crédito de mercados emergentes de Invesco, dijo en una entrevista el jueves que espera un año sólidamente positivo para América Latina, dados los niveles de rendimiento relativamente atractivos y un panorama fundamental en mejora.

Invesco, que gestiona US$1,5 billones a nivel mundial, también prevé que los sectores de petróleo, gas y bancos sean competitivos en general este año. Y si bien la deuda soberana de Argentina probablemente "no sea tan atractiva en este momento", parece que lo peor ha pasado para la deuda corporativa de la nación en términos de crisis económica.

"Las empresas que emiten bonos en moneda extranjera se encuentran entre las más grandes y sólidas de ese país".

"Colombia, Perú y Panamá lucen bien preparados para revertir la debilidad observada durante los últimos 12 meses. Mientras tanto, El Salvador, aunque en alto nivel de estrés, parece estar ofreciendo puntajes atractivos esta vez".

Mercado primario

Citigroup Inc. fue el mayor suscriptor de los bonos latinoamericanos en 2021, ya que el valor de las operaciones aumentó un 0,7%. Los emisores vendieron US$ 210.500 millones en bonos frente a US$ 209.100 millones en 2020, según datos compilados por Bloomberg League Tables.

México regresó a los mercados internacionales de deuda después de seis meses, para convertirse en la primera nación en desarrollo en vender bonos en dólares este año. La nación valoró el martes US$2.200 millones en bonos a 12 años a 190 puntos básicos sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de vencimiento similar, así como US$1.900 millones en bonos con vencimiento en 2052 y con un diferencial de 235 puntos básicos, según una persona familiarizada con el tema.

Banco de Crédito e Inversiones valoró un bono verde de US$200 millones para ayudar a financiar o refinanciar activos verdes nuevos y existentes que estén alineados con iniciativas como energía renovable y transporte limpio.

Mercado secundario

Los inversionistas que han sido optimistas con los bonos mexicanos debido a la austeridad fiscal del Gobierno, acaban de tener una razón más para atenerse a sus apuestas. A menos de una semana de comenzado el año, la nación latinoamericana ya ha cubierto más de la mitad de sus necesidades de financiamiento externo para 2022, y ha aplazado el calendario de lo que debe a los tenedores de bonos en general a través de un acuerdo de gestión de pasivos que, según dice, tiene un valor de US$5.800 millones.

Los bonos argentinos en dólares cayeron más desde septiembre después de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, criticara los recortes de gastos propuestos por el Fondo Monetario Internacional, poniendo de manifiesto las dificultades que se avecinan para lograr un nuevo acuerdo.

Goldman Sachs Group Inc. planea seguir expandiéndose en América Latina después de un año récord en la región, contratando en áreas que incluyen investigación de acciones, ventas, negociación y derivados.

Economía

La inflación de México proporcionó poco alivio para el nuevo gobernador del banco central en diciembre, permaneciendo más del doble del objetivo del banco, ya que se desaceleró una fracción desde noviembre.

Perú elevó las tasas de interés por sexto mes consecutivo a medida que aumenta la presión inflacionaria, en medio del fuerte repunte de la economía desde la pandemia.

Argentina elevó su tasa de interés de referencia por primera vez en más de un año, ya que se enfrenta a los pedidos del Fondo Monetario Internacional para endurecer su política monetaria.