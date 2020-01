Aseguradoras se anotan segundo triunfo en tribunales contra corredora de reaseguros JIS

Seguros

La justicia condenó al representante legal de la firma, Andro Karlezi, por apropiación indebida de recursos de las compañías.

En diciembre de 2018, cuatro de las principales compañías de seguros generales que operan en el país, Liberty, Mapfre, RSA y Orion, llevaban cuatro años en tribunales tratando de probar que dos ejecutivos de JIS Chile Corredores de Reaseguros se habían apropiado indebidamente de US$ 1,6 millones. En esa ocasión, la justicia condenó en primera instancia a los culpables y uno de los acusados aceptó todos los cargos.

La condena

El martes, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Andro Víctor Karlezi Schmidt (representante legal de JIS) a cumplir la pena efectiva de cinco años y un día de presidio, por delitos consumados y reiterados de apropiación indebida.

Además, se le inhabilitó para ejercer cargos públicos y se le aplicó la inhabilidad para ejercer profesiones titulares mientras dure la condena, más el pago de una multa de $ 1.175.475 (25 UTM).

El tribunal acreditó que entre 2013 y 2014 Andro Karlezi recibió dinero que fue entregado por las aseguradoras para el pago de primas de reaseguro y de dineros correspondiente a pagos de siniestros efectuados por las compañías reaseguradoras, montos que a su vez debían ser entregados a las compañías de seguros, hecho que no ocurrió.

El origen del caso se remonta a la reclamación de un seguro de casco -que otorga protección por daños a buques y aviones- hecho por la Conaf y el Club Aéreo de Carabineros cuando sus equipos sufrieron daños en 2013 y 2014. Pero las instituciones aseguradas no recibieron los US$ 63 mil que correspondían por estos daños. Algo similar detectó un tiempo después Liberty, también Orion y RSA Seguros (hoy Seguros Sura).

Montos por compañía

La aseguradora chilena que forma parte del Grupo Mapfre fue la empresa más afectada. En total perdió más de US$ 987 mil y debió solicitar el pago de los siniestros a JIS London Ltd. y a British Marine.

Según el tribunal, durante el primer semestre de 2014, JIS corredores no destinó a Mapfre dineros provenientes de diversos siniestros, correspondientes a Conaf por US$ 50.444 y otro al Club Aéreo de Carabineros de Chile por US$ 13.160.

Liberty Seguros Generales fue la segunda compañía que más perdió dinero, ya que se le sustrajeron US$ 352 mil. Mientras RSA Seguros sufrió la pérdida US$ 229 mil. Por último, la aseguradora Orion no recibió el pago por más de US$ 51 mil.