Cámara aprueba indicación que prohíbe ofertas atadas a tarjetas

Seguros

Industria señala que idea es inconstitucional y traería graves consecuencias para el mercado.

Un vuelco inesperado tuvo ayer el proyecto de ley Pro Consumidor -que tiene consenso transversal- en la Sala de la Cámara de Diputados.

A última hora, los parlamentarios aprobaron una indicación que prohíbe las ofertas asociadas a medios de pago exclusivos. Esto, pues se eliminó la posibilidad de ofrecer descuentos o beneficios con alguna tarjeta en desmedro de otro medio de pago.

El artículo en cuestión que pasará al Senado señala que “el proveedor de productos o servicios financieros no podrá restringir o condicionar que la compra de bienes o servicios de consumo, o la aplicación de descuentos adicionales al precio de éstos, se realice exclusivamente con un medio de pago administrado u operado por el mismo proveedor, por una empresa relacionada o una sociedad de apoyo al giro”.

El promotor de la idea, el diputado independiente, Karim Bianchi, señaló que “no queremos restringir las ofertas sino que sean reales y universales y que no exista discriminación porque muchas personas no pueden acceder a estas tarjetas o simplemente no tienen por qué querer hacerlo”.

Anteriormente, el diputado había impulsado una moción junto a los diputados René Saffirio, Raúl Soto, Natalia Castillo y Camila Flores en la comisión de Economía que tenía similares objetivos y que fue blanco de críticas por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

El proyecto proponía establecer como competencia desleal el establecer precios o descuentos ligados a medios de pago.

La FNE afirmó en la discusión de dicho proyecto que “podría reducirse el número de promociones en el mercado y/o el acceso al crédito para los segmentos de la población con ingresos medios y bajos, esto es, para la población más vulnerable de Chile”.

Ejecutivos de la industria financiera y del retail señalaron que la indicación aprobada en la Sala tiene vicios de constitucionalidad y que acabará con el sistema de fidelización no sólo de la banca y del retail financiero, sino de todos los rubros de la economía.

Bianchi descartó que la indicación sea inconstitucional, ya que la moción planteaba que condicionar el precio o descuento de un producto a un determinado medio de pago era un acto de competencia desleal, algo que no incorpora la indicación en cuestión.

Fuentes del Ministerio de Economía explicaron que harán ver su postura contraria en el Senado. Si ocurre un cambio, la iniciativa volverá a la Cámara y si ésta lo aprueba, pasaría a comisión mixta.