CMF sanciona a empresas ligadas al grupo Errázuriz por operaciones entre partes relacionadas

Renta Nacional Seguros de Vida y Mutuos Hipotecarios Renta Nacional fueron castigados por el regulador por traspasos de fondos indebidos, al igual que al director de la aseguradora y al gerente general de ambas sociedades.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó a Renta Nacional Seguros de Vida y Mutuos Hipotecarios Renta Nacional, ambas ligadas al empresario Francisco Javier Errázuriz. También se castigó al director de la aseguradora, Eduardo Viada, y al gerente general de las dos compañías, Francisco Sims.

La mayor sanción se la llevó la compañía de seguros, con una multa a beneficio fiscal de UF 3.000 ($ 86,1 millones), mientras que la firma de Mutuos Hipotecarios se le ordenó pagar UF 750 ($ 21,5 millones). Para Viada y Sims, en tanto, el castigo corresponde a una multa de UF 1.500 cada uno ($ 43 millones).

¿Las razones? De acuerdo con la CMF, entre enero de 2015 y septiembre de 2017 la aseguradora llevó a cabo traspasos de fondos a la muturia, los que, el mismo día o en los días siguientes, eran transferidos a Inversiones Culenar, sociedad integrante del Grupo Errazuriz, al igual que las ya mencionadas firmas. Con posterioridad, pero generalmente dentro del mismo mes, Inversiones Culenar devolvía dichos fondos a la Mutuaria, la que, a su vez, transfería el dinero de regreso a Renta Vida.

"Estos traspasos no se sometieron a las condiciones, requisitos y procedimientos de aprobación de operaciones con partes relacionadas que prevé la Ley N°18.046. Asimismo, los señores Eduardo Viada Aretxabala y Jorge Sims San Román, partícipes de la negociación conducente a la realización de todas o algunas de las operaciones, no informaron de ello a los directorios de las sociedades involucradas, los que no habrían tenido conocimiento ni participación, al igual que los respectivos accionistas, de la aprobación de las mismas", explica la sanción del supervisor.

Según la investigación realizada por la CMF, el registro contable de la aseguradora indica que durante el periodo mencionado realizó 46 traspasos de efectivo a la Renta Nacional Mutuos Hipotecarios, totalizando la cesión de $ 35.450 millones. Del mismo, en igual lapso de tiempo, la compañía de seguros de Vida registró contablemente la devolución de $ 35.502 millones por parte de la muturia, a través de 47 operaciones de traspasos de fondos.

Sin embargo, y al mismo tiempo, los libros contables de la mutuaria señalan que la aseguradora traspasó a esa sociedad un total de $ 35.420 millones, medio de 42 operaciones de transferencias. En ese mismo período, Renta Mutuos registró la cesión de $ 35.200 millones a Inversiones Culenar, mediante 45 traspasos de fondos, los que fueron devueltos a la Mutuaria, durante el mismo lapso de tiempo, en igual número de transferencias.

Asimismo, Renta Mutuos registró la devolución a Renta Vida de $ 35.472 millones en dicho periodo, a través de un total de 46 operaciones de traspasos de efectivo, según la CMF.