CMF suspende a Mutual de Carabineros por no entregar estados financieros

Seguros

El regulador explicó su decisión en la falta reiterada de información exigida e incumplimientos de planes de acción.

Hasta diciembre del año pasado, las cosas iban bien para la Mutual de Carabineros.

La institución que el martes cumplió 103 años de funcionamiento reportaba sus estados financieros a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de forma íntegra hasta esa fecha, pero de ahí en adelante comenzaron los problemas.

La entidad que ofrece seguros de vida, de incendio y de salud para el personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones fue suspendida ayer por el regulador.

A través de una resolución, la CMF informó que suspendió las operaciones de los seguros -a excepción de los de vida obligatorios- de la Mutual por "la falta reiterada de entrega de información financiera a la Comisión e incumplimientos de los planes de acción comprometidos por deficiencias en control interno y gobierno corporativo. La medida busca proteger a los actuales tenedores de pólizas".

El regulador explicó que la entidad no ha entregado los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2018, como tampoco los correspondientes al 31 de marzo de 2019 y al 30 de junio 2019.

Deficiencias de control interno

Durante 2018 la Comisión ordenó a la Mutual corregir deficiencias en su control interno y gobierno corporativo. Sin embargo, indicó que la entidad no cumplió con los compromisos establecidos en los planes de acción.

La CMF reparó que sin la información exigida, le es imposible conocer la actual situación patrimonial del organismo, con lo que "no puede determinar los indicadores de solvencia, endeudamiento y patrimonio de la compañía a fin de verificar si la entidad cumple o no con los índices mínimos suficientes para desarrollar su actividad aseguradora".

De todas formas, la Mutual envió información respecto a los parámetros de solvencia requeridos para diciembre 2018, pero el regulador objetó tal acción argumentando que "carece de validez, toda vez que está basada en información de estados financieros que no están aprobados por el Consejo de Administración, no se encuentran auditados y no incluyen Notas y Cuadros Técnicos".

Por último, la CMF dijo que "la situación es considerada como grave y urgente, en especial teniendo en cuenta que tampoco existe certeza sobre una fecha definida en la que dicha entidad pudiera regularizar su situación".

Cabe descatacar que el miércoles, pasada las 19:00 horas, la Mutual informó al regulador, a través de un hecho esencial, que el martes renunció el jefe del Departamento de Finanzas de la entidad, Sergio Leiva, por "motivos personales". En su reemplazo fue designada, de forma interina, la contadora auditora Sabrina Escobar.