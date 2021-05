Consorcio invierte US$ 1,5 millón en startup chilena que planea expandirse por América Latina, Europa y EEUU

Seguros

El holding financiero local inyectó capital en la firma Rocketbot, plataforma chilena para que las empresas puedan crear sus propios bots de automatización de procesos.

Consorcio informó este jueves que acordó realizar una inversión de US$ 1,5 millones en Rocketbot, plataforma chilena para que las empresas puedan crear sus propios bots de automatización de procesos y que ya cuenta con más de 200 clientes en la región. El financiamiento corresponde al último levantamiento de capital que realizó la startup, por más de US$ 2 millones.

La alianza entre Rocketbot y Consorcio le permitirá a la firma crecer a nivel mundial, con la meta inmediata de abrir oficinas físicas en Brasil, Europa y Estados Unidos. Además, se buscará continuar el desarrollo de la herramienta, fortaleciendo la ciberseguridad e integrando nuevas funciones vinculadas a la inteligencia artificial y automatización en distintas verticales.

Por su parte, desde Consorcio indican que refuerzan "su propósito de seguir innovando en la industria financiera, para lo cual definió como estrategia apoyar el desarrollo de startups que contribuyan a la modernización de la industria y que apunten a satisfacer las necesidades de los clientes. Previamente, ya habían invertido 2,1 millones de dólares en otras tres startups de latinoamérica y Canadá.

El gerente corporativo de Desarrollo de Consorcio, Tomás Zavala, destacó que "estamos muy contentos de invertir en Rocketbot y aportar a su desarrollo, ya que estamos convencidos que apoyar a emprendedores excepcionales y compañías innovadoras nos permite entregar a nuestros clientes un mejor servicio, en una industria que se desarrolla a pasos agigantados y donde la digitalización es cada vez más relevante".

Por su parte, el CEO de Rocketbot, Juan Jorge Herrera, explicó que "este levantamiento de capital llega en medio de una búsqueda de expansión de operaciones en distintos continentes. Somos una herramienta sumamente corporativa que continúa con la meta de posicionarse globalmente y hacer alianzas con marcas mundiales y grandes partners regionales".

La inversión de Consorcio se enmarca en el contexto de la Ronda Pre Serie A que llevó a cabo Rocketbot y en la que también se sumaron otras tres compañías: las firmas mexicanas, Angel Ventures y Compusoluciones, y la firma chilena de VC Manutara Ventures, con US$ 100 mil, US$ 110 mil y US $410 mil, respectivamente, totalizando una inversión de US $2,1 millones.

La decisión de apoyar el desarrollo de startups de innovación tecnológica se enmarca en la estrategia de Consorcio de llevar a cabo un proceso de transformación centrado en las necesidades de sus clientes, con el fin de entregarles la mejor experiencia de servicio, a través de diferentes herramientas tecnológicas que permitan llegar a ellos con propuestas personalizadas.

Perfeccionamiento Rocketbot

Rocketbot recientemente se alió con Google para integrar IA en sus bots y que sean capaces de digitalizar documentos escaneados, fotografiados o hechos a mano; además de que, a fines del año pasado, Gartner, la consultora tecnológica más reconocida en el mundo, los catalogó como la segunda mejor plataforma RPA del mundo para empresas midsize (facturación anual de hasta 1 billón de dólares).

"Nosotros no concebimos una revolución tecnológica, como lo es la automatización robótica, sin que sea un proceso democratizante. Es por eso que apostamos a la globalización de Rocketbot, una herramienta que hace de la RPA un proceso fácil y ameno ya seas una gran compañía o una pyme", destacó el cofundador y director Comercial de la Startup, Rafael Fuentes.