Gazitúa y el seguro de invalidez: “Tengo la frustración de que este tema no se abordó a tiempo”

El presidente del gremio asegurador hace un llamado a rediseñar el seguro y critica el proyecto de ley que limita la entrega de dividendos en el sector.

En enero, Mario Gazitúa asumió de forma interina como presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), luego de la abrupta salida de José Manuel Camposano del gremio tras el caso Chilena Consolidada-Codelco. El ejecutivo de Bci Seguros fue confirmado en el cargo y desde ahí ha ganado visibilidad en medio de la pandemia con la entrega de seguros gratuitos al personal de salud, pero ahora la industria enfrenta otra problemática: la difícil licitación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

“Lamentablemente tengo la frustración que este tema no se abordó a tiempo. Nos hemos visto en una situación muy compleja que todavía está en curso, por lo cual no me puedo referir al detalle, pero este es un ejemplo de política pública que se debió haber abordado mucho tiempo atrás en beneficio de todos nosotros”, dice Gazitúa en entrevista con DF.

- ¿Por qué falló la licitación?

- Nosotros hace un año y medio venimos informando que efectivamente hay que hacer un ajuste en el modelo, porque lleva más de diez años. En sus inicios permitió una profunda disminución de los costos para los empleadores de esta cobertura, pero claramente en los últimos tres o cuatro años hemos visto un incremento sostenible de la siniestralidad y la frecuencia y la reiteración de las solicitudes de invalidez y sobrevivencia por parte de los trabajadores, y eso se debe simplemente a algunas razones asimétricas, ya que muchas veces conviene ocupar el SIS y no esperar el momento de pensionarse.

- ¿De quién es la responsabilidad?

- La responsabilidad social es de todos los actores. Las reglas del juego no solamente las definen el Poder Legislativo, los reguladores y el Ejecutivo, también las definen los gremios y los representantes sociales. Nosotros también tenemos que hacer una autocrítica. Tal vez no transmitimos con fuerza, aunque fuimos muy insistentes con los reguladores, lo que se veía venir. Ahora hay que mirar para adelante y ponernos a trabajar en el rediseño de este modelo.

- ¿Qué acciones están tomando?

- Planteamos que se forme de inmediato una mesa de trabajo con los reguladores, las AFP y nosotros, de forma de crear una propuesta conjunta, incorporando la opinión de los representantes sociales. Tenemos que presentar una propuesta concreta al Ejecutivo y al Legislativo de una política pública de país. Al día siguiente de terminar este proceso, tenemos que ponernos a discutir una propuesta. Tenemos una muy concreta, en línea de lo que plantea David Bravo.

Dividendos

- El gobierno presentó un proyecto que limita el reparto de dividendos de las aseguradoras supeditado a la situación patrimonial, ¿qué le parece?

- Para nosotros es bastante absurdo lo que se plantea en esa ley, porque en la práctica el regulador y la ley establecen todos los indicadores financieros de solvencia respecto a la industria aseguradora, indicadores que deben ser reconocidos y acogidos por parte de todas las compañías de seguros y así lo es.

- ¿Cree que puede afectar la inversión?

- Claramente afecta las reglas del juego respecto a la inversión tanto local como extranjera en la industria aseguradora. Desde nuestro punto de vista no tiene ningún sustento técnico, racional, y tampoco tiene alguna relación con la situación particular que estamos viviendo en la pandemia. Sea como sea, creo que efectivamente el regulador aprovechó de incorporar este artículo y en realidad no tiene mucho sustento técnico para fundamentarlo. A ninguna empresa en Chile de ningún rubro se le limita la libertad de entrega de dividendo respecto al cumplimiento de indicadores financieros.

- ¿Están tomando medidas para revertir esto?

- Tomamos contacto con Hacienda porque no fuimos consultados sobre esto, pero entendemos que por la agenda del ministro no hemos podido ser atendidos por él, pero tenemos una coordinación con miembros de su gabinete. También van a participar en la discusión parlamentaria.

Industria y 18-O

- ¿Cómo ha golpeado la crisis a la industria?

-Proyectamos caídas entre el 15% y el 20% de la actividad aseguradora durante 2020, es decir, una caída histórica.

- Las compañías también tuvieron el impacto del estallido social.

- El 18 octubre nos dejó, desde el punto de vista de la violencia, la cobertura de estallido social más cara de la historia del mundo con casi US$ 1.300 millones.