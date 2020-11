Gremio asegurador internacional: “Sería un retroceso populista” retirar 10% de las rentas vitalicias

Seguros

Con preocupación y sorpresa observa la Federación Interamericana de Empresas de Seguros el avance del proyecto de ley en el Congreso chileno.

Aunque la discusión del proyecto de ley que permite retirar un 10% de rentas vitalicias fue aplazada en el Congreso, todavía genera preocupación en la industria aseguradora local e internacional. Así lo señala el presidente de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (Fides), Luis Bandera, organismo que representa a los gremios de 19 países de América -incluido Estados Unidos- además de España.

En entrevista con DF, Bandera reconoce que le sorprende y preocupa la iniciativa en Chile, país que según dice, es un ejemplo para la región, aunque teme que este liderazgo se pueda perder.

Es por eso que desde el gremio internacional preparan una carta que enviarán a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

- ¿Cómo evalúa el proyecto de ley sobre el retiro del 10% de las rentas vitalicias?

- En Fides vemos con mucha preocupación este proyecto de ley, porque pensamos que forzar el retiro parcial de rentas vitalicias atenta contra un derecho básico y fundamental, que es el principio del derecho de propiedad. Aquí el punto medular es que quizás hay una mala interpretación en cuanto a que las rentas vitalicias no son lo mismo que los fondos de retiro (pensiones).

- ¿Cuál es la interpretación que se debería hacer?

- Es clarísimo que una cuenta individual es propiedad de cada uno. Y si reparten anticipadamente esa cuenta o permiten un retiro anticipado, ok, no hay problema. Pero, una vez que uno se pensiona y compra una renta vitalicia ya no es su plata, no está individualizado en una cuenta y es parte de una reserva de una aseguradora que utiliza esos fondos para correr el riesgo de longevidad que las personas no quieren correr.

“Retroceso populista”

- ¿Le sorprende esta iniciativa?

- Me sorprende mucho esta situación ya que me atrevería a decir que siempre hemos sido prácticamente admiradores del desarrollo de la seguridad previsional en Chile. Han trazado un camino muy positivo que la mayoría de los países en la región hemos seguido. Entonces, esto sí nos preocupa mucho, porque rompe totalmente esa condición de país avanzado en estos temas y sería un retroceso populista.

- ¿Ha visto que esta situación se replique en otros países?

- No. Ni siquiera un intento. Vemos que una medida de este tipo puede ser perjudicial en el mediano plazo, ni siquiera en el largo plazo. Sobre todo, en un país que ha demostrado una capacidad técnica. Muchos países hemos seguido siempre, tanto a nivel de aseguradoras como a nivel de reguladores, lo que ocurre en Chile por la gran solvencia técnica que han demostrado a lo largo de los años. Entonces, francamente, estamos muy sorprendidos que quieran salir con una medida de corte populista, antitécnica.

- ¿Qué precedente se marcaría si se aprueba este proyecto?

- Creo que perderían el liderazgo regional técnico que han tenido en temas de seguridad previsional, lo que sería algo muy malo para todos y para el pueblo chileno a mediano plazo, por una medida de corto, muy corto plazo, un beneficio que en teoría va a incentivar el consumo.

Carta al regulador

- ¿Ha recibido comentarios de los gremios estadounidenses por este proyecto? Considerando a grandes actores de ese país en este negocio.

- Todavía no, porque obviamente en este momento están muy focalizados en las elecciones. La última reunión que tuvimos con ellos fue el congreso anual de ACLI en Estados Unidos, que fue hace unas semanas, y todavía el proyecto no estaba en el tapete. Pero no me extrañaría que apenas pase esta etapa ellos también van a reaccionar de una manera muy sorprendida, porque lo que es muy impactante es que esto venga de Chile.

- ¿Han transmitido esa preocupación a la CMF?

- Estamos exactamente en eso. Este tema es tan importante que le solicité al secretario general de Fides que preparara una carta que vamos a firmar para entregarle a los reguladores chilenos.

Reforma previsional

- ¿Qué le parece la reforma al sistema de pensiones que se discute en Chile?

- Lo que vemos es que todo este tipo de cosas son perfectibles. En la medida en la que se puede apuntalar, corregir o se hacer algún cambio pues habría que hacerlo. Creo que lo más importante es que se logre un consenso entre las partes, que se hable, se converse y se haga lo mejor para la industria y para el país.

Chile es uno de los países que demostró que tiene un sistema solidario. Su sistema previsional es referente a nivel latinoamericano.