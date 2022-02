ILC coloca bonos en mercados internacionales por US$ 300 millones

Seguros

Desde la compañía informaron que los recursos serán principalmente destinados para el refinanciamiento y/o pago de parte del endeudamiento actual de la Sociedad.

El brazo inversor de la Cámara Chilena de la Construcción, Inversiones La Construcción (ILC), informó esta tarde a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que colocó bonos en mercados internacionales por un total de US$ 300 millones.

A través de un hecho esencial, la matriz de AFP Habitat y Confuturo, entre otras compañías, comunicó que los papeles cuentan con vencimiento para el año 2032, a una tasa de interés de 4,750% anual, y están bajo el amparo de la regulación de la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador financiero de Estados Unidos.

"Con tal objeto, con fecha 31 de enero de 2022, la Sociedad suscribió un contrato de venta de los Bonos US (Purchase Agreement) con BofA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, en calidad de compradores iniciales (Initial Purchasers), en que se acordaron los términos y condiciones de la emisión y colocación de los Bonos US", apuntaron.

Del mismo modo, ILC señaló que suscribió un contrato de emisión de bonos con Citibank N.A, en calidad de agente de la emisión y registro, transferencias y pago de dichos bonos.

Según informó, los fondos recaudados con la operación serán utilizados para fines corporativos generales, principalmente destinados para el refinanciamiento y/o pago de parte del endeudamiento actual de la firma.

"Las obligaciones emanadas de los Bonos US para la Sociedad no se encontrarán caucionadas con garantías de ninguna especie. Asimismo, de conformidad con la normativa aplicable, los bonos no serán objeto de registro ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América ni ante la CMF y, en consecuencia, no serán objeto de oferta pública ni en los Estados Unidos de América ni en la República de Chile", detallaron.

Además, informaron a la CMF que no es posible determinar, con la información disponible hasta hoy, los efectos que tendrá la colocación en el estado de resultados de la compañía.