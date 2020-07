Las desconocidas conversaciones de WhatsApp entre los ejecutivos de la aseguradora

Seguros

Desde abril de 2019 los principales ejecutivos de Chilena hablaban de la situación de los sindicatos de Codelco.

En la demanda laboral de Camposano en contra de Chilena Consolidada, presentó como medio de prueba la traducción de las conversaciones de WhatsApp que sostuvo con Claudia Dill y del chat que tuvo con Hernán Felipe Errázuriz, en las que se hizo referencia a la situación que enfrentaban con Codelco.

A las 14:25 horas del 24 de abril de 2019, Dill le escribió a Camposano: "Valeria me contó sobre la carta del regulador preguntando sobre las políticas con los sindicatos. No esperaba esto. Muy desafortunado. Al menos hemos completado nuestra investigación. Y hemos tomado medidas. Renovación de personas y políticas. ¿Qué tan preocupado debería estar por esta carta? Hablemos cuando sepamos más. Incluyendo comentarios de un abogado externo" (Sic).

El 16 de mayo a las 21:59 horas Dill le decía a Camposano: "Buenas Tardes José Manuel! Acabo de tener una larga llamada con Valeria. Estoy alineada con Valeria y con lo que tú has discutido. La transparencia como argumento para auto reportar no es suficiente. Si no hay beneficio legal no deberíamos auto reportar. También, apoyo proveer información a Codelco mientras no nos esté incriminando. Me mantendré cerca de Valeria y lo que está reportando a Yannick. Estaré en Suiza la próxima semana y puedo alinear ahí con Yannick cara a cara. Nos vemos mañana en VC. Saludos Claudia" (Sic).

La querella de Codelco

El 13 de enero de este año, a las 20:30 de la tarde, Errázuriz informó a Camposano sobre la acción judicial presentada por Codelco.

"Hoy Codelco presentó querella contra quienes sean responsables por sobornos durante 10 años en seguros, etc" (Sic) y agrega que "es noticia exclusiva y bombástica. Me peguntan si podemos decir algo. La querella se presentó hace pocos minutos" (Sic).

Unas dos horas más tarde, Camposano le entregaba la noticia a Claudia Dill: "Claudia, Codelco puso una demanda contra los sindicatos, contra Gestión y Servicios y contra Chilena Consolidada. Todavía no sabemos los detalles de la demanda. Informalmente se nos dijo que es por fraude. Mañana esta situación saldrá en la portada de El Mercurio. Estas son muy malas noticias, te mantendré informada" (Sic).

Dill le respondió: "José Manuel, sí esas son muy malas noticias. No entiendo cómo esto pudo haber llegado a este punto sin haber más charlas. Por favor tengamos una llamada mañana, gracias. Saludos Claudia" (Sic).

Rol de la CMF

Uno de los actores que aún no se pronuncia es la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que consultada por DF, señaló que su Unidad de Investigación continúa recabando y analizando información, y que tomará las decisiones que correspondan en el marco de sus atribuciones.