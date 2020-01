Reforma de pensiones: Ministro Briones confirma que las personas podrán llevar todo su ahorro al ente público

Seguros

Esta mañana, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones se refirió a la reforma previsional en el programa Buenos Días a Todos.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió en este jueves sobre la reforma previsional luego de que ayer una de las principales reformas del gobierno del Presidente Piñera pasara la primera prueba en la Cámara de Diputados.

Pero además, el secretario de Estado aprovechó para indicar que la idea es que el ente público que se creará para administrar los tres puntos extras de la cotización para la cuenta personal podrían incluso ir más allá y administrar el 13% que se destinará cada trabajador para su ahorro.

"Si quiero que mi 10% esté en la AFP, queda ahí. Si quiero llevarlo al ente público, me llevo mi 10% (más el 3%), pero para que sea justo. Si hoy me dicen que este 3% tiene que estar en el ente estatal, también tengo que tener derecho a elegir si me lo llevo a mi AFP, se llama competencia, es libertad de elección", explicó en el programa Buenos Días a Todos.

"Aquellos que no quieren más AFP, tendrán plena libertad de llevarse su 10% al sistema estatal y aquellos que sí quieren más AFP, tendrán plena libertad de llevar su 3% al sistema AFP", remarcó.

La semana pasada, parlamentarios del oficialismo ya habían señalado que estaban abiertos a esta opción.

En la comisión de Trabajo del viernes pasado, precisamente surgió este tema de que los afiliados tengan la libertad para elegir qué entidad gestione sus ahorros de jubilación. Anteriormente, la oposición había planteado la posibilidad de que los afiliados puedan elegir llevar el 10% (que actualmente va a las AFP) al ente público.

Desde la UDI, el diputado Ramón Barros afirmó estar abierto a que los afiliados tengan esta opción, pero no sólo por el 10%. "Sobre abrirnos a la posibilidad de la libertad, no tengo ningún inconveniente que nos abramos al 10%, siempre y cuando en el 3% (adicional) también. Si a mí se me ocurre llevarlo a la AFP, también lo pueda hacer", señaló.

"Es muy importante que los afiliados tengan la libertad y no la imposición de nadie, de trasladar sus recursos a donde quieran, junto además con abrir la posibilidad a las cooperativas y a otras instituciones sin fines de lucro", agregó.

Desde RN, el diputado Francisco Eguiguren aseguró ser "fanático" de la libertad. "Si tenemos la posibilidad de abrir el 13%, abrámoslo para que los afiliados libremente puedan optar por el sistema que a ellos más les da confianza y seguridad. Los dineros son de los trabajadores", remarcó.