Rentas vitalicias: CMF envía señal a la industria y rechaza el recurso de Renta Nacional

Seguros

El organismo supervisor respondió por primera vez a un procedimiento legal iniciado por una de las compañías sobre los adelantos.

La arista legal del polémico retiro anticipado de rentas vitalicias no da tregua. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) respondió uno de los recursos administrativos iniciados por la aseguradora Renta Nacional.

El organismo regulador rechazó un recurso de reposición presentado por la compañía de seguros de vida, ligada al empresario Francisco Javier Errázuriz, en contra de la Circular Nº 1.208 que contiene las instrucciones de los adelantos del producto previsional y que se publicó el 30 de abril pasado.

En el texto ingresado por la firma, acusó que la normativa no se refirió a una serie de impactos que tendrán los adelantos en las compañías, como por ejemplo, el daño patrimonial, la expropiación de sus inversiones sin indemnización, el costo de la liquidación de inversiones, costos operacionales para el pago de los adelantos, entre otros.

Sin embargo, la CMF respondió que ello no es de su competencia y que corresponde a los actos de los que aprobaron la ley.

"Cabe señalar por una parte que estas materias no están contempladas en la Ley N° 21.330, por lo que no procede que ésta Comisión se pronuncie a su respecto, y por otra, que esos efectos, en el evento de producirse, son el resultado de actos del constituyente, de modo que como se ha dicho, no es materia de esta Comisión resolver sus eventuales vicios", respondió el regulador.

Sobre la eventual transgresión a los derechos de las firmas, en la CMF indicó que "cualquier supuesta afectación a los derechos garantidos en la Constitución, deriva de la misma Constitución y no de la normativa administrativa emanada de esta CMF, por lo que no es procedente que este Servicio desatienda el mandato del Constituyente instruyendo, mediante normativa, una actuación distinta a la dispuesta por la norma de superior jerarquía".

Cabe recordar que Consorcio y Confuturo ingresaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección en contra del Presidente Sebastián Piñera, la Cámara de Diputados y el Senado, en el entendido que estas tres figuras que representan al Estado fueron las que aprobaron la reforma constitucional que establece los retiros de rentas vitalicias.

Con dicha acción judicial, ambas aseguradoras buscan que sea el Estado el que solvente los pagos que hayan efectuado y que vayan a realizar estas firmas como consecuencia de los adelantos.

En tanto, otras firmas apuntaron en contra de la CMF en el tribunal de alzada, como Penta Vida, Bice Vida y 4 Life, con reclamos de ilegalidad en contra de la Circular Nº 1.208.