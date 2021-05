Rentas vitalicias: ingresan reforma constitucional para que impacto de retiros no sea indefinido

Seguros

El diputado Karim Bianchi busca modificar la ley que permite los anticipos. Ayer, la CMF volvió a explicar los parlamentarios el proceso.

Continúa la tensión entre un grupo de diputados y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por el impacto permanente en las pensiones tras el retiro del 10% de las rentas vitalicias.

Uno de los parlamentarios que lidera la ofensiva es Karim Bianchi, quien pese a recibir explicaciones del regulador, presentó una reforma constitucional para modificar la ley aprobada a fines de abril, con el objetivo de que tras los anticipos el efecto en las jubilaciones sea acotado a un determinado período de tiempo y no de manera indefinida, hasta que el pensionado fallezca.

“Al no considerar ninguna variable en la ecuación para determinar el monto en que disminuirá la pensión vitalicia se cae en un abuso por parte de las aseguradoras en complicidad con el ente encargado de su regulación, la CMF”, acusa el proyecto.

Además, Bianchi busca apoyos por el lado del gobierno al solicitar una audiencia con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, la que se podría concretar mañana.

El diputado explica que prefirió presentar una reforma constitucional y no una ley interpretativa, -como evalúan otros de sus colegas-, ya que podrían declararla inadmisible pues los parlamentarios no tienen facultad para legislar en materia de seguridad social.

El oficio de la CMF

El martes, en la comisión de Economía de la Cámara Baja, los diputados pidieron explicaciones al presidente de la CMF, Joaquín Cortez, sobre las instrucciones impartidas a las aseguradoras para el reintegro de los anticipos requeridos.

El regulador respondió ayer a través de un oficio, indicando que la CMF cumple con lo que señala la ley.

“Si un pensionado o beneficiario anticipa un monto equivalente a un 10% de la reserva técnica, la pensión será 10% menor de por vida, acorde lo establecido lo establecido en la Ley 21.330 (“... en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado”). Ello lleva a que la pensión mensual recalculada guarde relación con el nuevo monto de la reserva rebajada”, dice el oficio.

Más tarde, Cortez asistió a la comisión de Constitución de la Cámara para dar a conocer nuevamente su posición.

Allí, el regulador indicó que “a nosotros nos toca leer la ley, y esa es la ley que tenemos que hacer cumplir. Nosotros no estuvimos en la Sala, no nos corresponde eso, pero acepto que el espíritu que tuvieron los legisladores fue otro, pero no es lo que nosotros vemos plasmado en la ley”.

Fuentes de la industria aseguradora señalan que están atentas a lo que pase con este tema, pero que confían en que se mantendrá la visión de la CMF.