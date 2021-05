Retiro de rentas vitalicias: Cancillería asume defensa de Chile tras ofensiva de aseguradora Ohio

Seguros

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, indicó que “se defenderá el interés del país” en todas las instancias. El subsecretario Rodrigo Yáñez liderará el proceso, con apoyo técnico de Hacienda.

Continúa escalando la polémica en torno al retiro de rentas vitalicias. Mientras el proceso sigue su curso, con las compañías de seguros de vida recibiendo más de 170 mil solicitudes de anticipos, el gobierno reaccionó a la activación del mecanismo de solución de controversias por parte de la matriz estadounidense de la aseguradora Ohio National, tal como lo establece el Tratado de Libre Comercio (TLC)entre Chile y Estados Unidos.

Aunque el martes el ministro de Economía, Lucas Palacios, se cuadró con la posición de las compañías sobre una “expropiación ilegal” por parte del Estado, ayer su par de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, aclaró que se defenderá el interés nacional en los litigios con las aseguradoras.

“Solo corresponde señalar que, como es su mandato legal, la Cancillería va a asumir la defensa de Chile, tanto en las instancias extrajudiciales -como son aquellas que se han iniciado-, como eventualmente en las instancias propiamente judiciales si las consultas amistosas no llegan a buen puerto. Por lo tanto, vamos a defender la posición de Chile en ambas instancias. La Cancillería frente a este reclamo va a defender el interés del país”, señaló el secretario de Estado.

Respecto a la tramitación de la consulta ingresada por Ohio National, Allamand explicó que se abrió un período de seis meses de consultas amistosas, como lo indica el TLC.

“Si esas consultas amistosas no fructifican, la empresa tendrá la posibilidad de acudir a instancias internacionales, específicamente al Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones). En cualquiera de los dos escenarios, la Cancillería va a asumir la defensa de la posición chilena”, agregó.

Allamand confirmó, además, que hasta el momento solo una aseguradora ha iniciado este proceso.

El líder de la defensa

Para enfrentar el litigio, el gobierno mandató a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, repartición dependiente de la Cancillería, que encabeza Rodrigo Yáñez desde julio de 2019, y uno de los principales negociadores de las vacunas contra el Covid-19.

Abogado de la Universidad Católica y master en regulación de London School of Economics (LSE), acumuló experiencia como asesor internacional de la presidencia en el primer mandato de Sebastián Piñera, y como director general de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) en este segundo período.

Eso sí, el subsecretario también recibirá apoyo técnico desde otros ministerios para hacer frente a la ofensiva de la matriz de Ohio National. Específicamente, desde Economía y, sobre todo, de Hacienda.

Fuentes del gobierno explican que una de las claves del proceso es la determinación de si hubo o no un daño patrimonial a la aseguradora. La compañía deberá demostrar que sufrió graves perjuicios económicos por el anticipo de rentas vitalicias, algo que de lo existe dudas, según dicen cercanos a La Moneda.

La evaluación inglesa de Principal

A la acción iniciada por Ohio National se sumarían eventualmente acciones similares por el lado de las estadounidenses de MetLife Chile y Principal Vida.

Esta última estaría estudiando sobre cuál acuerdo comercial basar su estrategia, ya que parte de las inversiones que controlan a la aseguradora de Principal están originadas en el Reino Unido, a través de la agencia local de Principal Internacional Southamerica II.

El Acuerdo de Asociación Económica con el Reino Unido entró en vigencia en enero de este año, luego de que el país dejara la Unión Europea.

AFP UNO critica a Alejandra Cox por sus dichos sobre la edad de jubilación

La AFP díscola del sistema de pensiones, UNO, criticó con dureza a la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, luego de sus dichos en CNN Chile, respecto a postergar la edad de jubilación de los trabajadores. La administradora ligada al empresario Ignacio Álvarez señaló que lo expresado por Cox "refleja una desconexión no menor con las necesidades de la ciudadanía" y los cambios que se deben hacer en materia previsional. "Nos confirma la decisión que tomamos de no pertenecer a la Asociación de AFP, a pesar de todos los obstáculos y barreras que ello ha significado para poder llevar cabo nuestras actividades. Como UNO AFP, seguiremos poniendo los intereses de los afiliados al centro de nuestro quehacer diario", indicaron. El empresario y exlíder gremial Juan Claro, también

comentó el rol de las gestoras previsionales en la cuenta pública de la Sofofa señalando que "las AFP que administran los fondos pasaron a ser los culpables de que Chile no tenía buena previsión, cuando sabemos que el tema tiene que ver, entre otras cosas, con una decisión más del Estado respecto de cómo entregar recursos más solidarios. Eran temas que se venían venir".