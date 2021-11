Vito Sciaraffia de la plataforma global de inversiones fiduciarias, Altafid: “Transformamos la industria de inversiones, en seis meses más lo haremos con la de seguros”

Seguros

Altafid abrirá sus operaciones comerciales en Chile a partir del primer trimestre de 2022, de la mano de 12 banqueros locales.

A pocas semanas de haber anunciado el inicio de sus operaciones comerciales en Chile, el CEO de Altafid, la primera plataforma global de servicios financieros fiduciarios, Vito Sciaraffia, entrega detalles a DF sobre su instalación, metas y nuevos desafíos.

Con más de 15 años de experiencia en bancos internacionales como JPMorgan y Citigroup, el chileno radicado en Estados Unidos comenta que Altafid nació como una alternativa al sistema financiero tradicional, con una mirada fiduciaria centrada en los clientes y sus más de 1.000 asesores.

Actualmente, están trabajando con 12 banqueros para estrenar el proyecto en el primer trimestre del próximo año.

Para invertir en Altafid se necesita un ticket mínimo de inversión de US$ 100 mil, que permite al inversionista acceder a productos financieros como la administración de inversiones, optimización tributaria de carteras de inversión, planificación patrimonial y, prontamente, inversiones en activos alternativos y seguros.

Antes de Altafid, Sciaraffia trabajó en Innealta Capital, boutique financiera de EEUU donde estuvo cuatro años y que, a través de uno de sus fondos, logró en enero de 2021 ser uno de los más rentables, según el ranking de Morningstar.

Pero los desafíos de Sciaraffia hoy son distintos. Ampliar su plataforma de inversiones en la región y luego entrar al negocio de seguros es lo primero en la lista.

- ¿Por qué partir en Chile?

- La razón principal es que yo soy chileno, me crié acá y varios de mis socios son chilenos. Nosotros creemos que el país tiene muy buenas instituciones dentro de Latinoamérica, Chile está un poquito más avanzado y creemos que está en una mejor situación para entender lo que estamos entregando de valor.

Tenemos clientes en Chile hace más de un año. Lo que pasó hoy es que estamos haciendo un lanzamiento abierto, ahora estamos abriendo nuestra plataforma, no solamente a algunos poquitos inversionistas, sino que la estamos abriendo a todo el mundo.

- ¿Cuándo planean expandirse al resto de la región?

- Lo primero es aclarar que nosotros no estamos partiendo en Chile, porque nosotros abrimos nuestras operaciones simultáneamente en cinco países de Latinoamérica y en dos países de Centroamérica.

Si bien operamos en siete países nuestro esfuerzo comercial es muy fuerte en Chile. Posteriormente, esto se va a mover en enero o febrero a Perú y Colombia, y después, en abril, a Brasil y así sucesivamente para llegar a la región completa.

- ¿Cómo ven a Chile respecto a EEUU en materia fiduciaria?

- En EEUU ser fiduciario es una cosa regulada, significa que hay reglas, y ser responsable de las inversiones. Entonces, si tú no haces tu trabajo te multan. En cambio, en Latinoamérica no existen multas, no existe regulación al respecto. Entonces, muchas de esas personas que bien intencionadas han dicho: “quiero ser fiduciario”, al final del día, independiente de la buena intención, no lo son porque los incentivos son perversos. Es como que te están poniendo al frente la plata y es difícil que yo diga: “voy a agarrar un pedacito”.

Si bien hay buena intención, no existe una regulación.

Seguros sin costo transaccional en Chile

- ¿Cuál es su mirada frente a la volatilidad del mercado por las elecciones?

- Nosotros estamos focalizados en que nuestro cliente ahorre para su jubilación. Todo lo que pasa entremedio es solo ruido. Entonces, nuestro objetivo principal como asesor financiero es decirle al cliente “esto es ruido”. Y como es ruido, tápate los oídos.

Lo que decimos es que si estás pensando en poner toda tu plata en el mercado internacional por la elección, es un error. Si no quieres poner nada en el mercado internacional por elección, también es un error.

La pregunta no es lo que está pasando hoy, sino qué es lo que va a pasar en los próximos 20 años. Y la recomendación que en general hacemos a nuestros clientes es diversificar.

- ¿Tienen nuevos proyectos en mente?

- No está listo todavía, pero vamos a ser la primera empresa en el mundo en ofrecer seguros de vida sin costo transaccional. Esto significa que nosotros no cobramos por poner pólizas de seguro.

El valor de la póliza de seguro bajará en alrededor de 90% en el primer año, un 50% en el segundo y un 25% en el tercero. Básicamente, sin costo. Eso no existe en otro lado.

- ¿Por qué decidieron hacerlo de esta manera?

- El costo de invertir, ahorrar, asegurarse, debería ser cercano a cero porque la tecnología cambió. Se acabó el tiempo en que para pedir un seguro de vida tienes que ser un multimillonario.

- ¿Cuándo se concretará?

- Estamos trabajando con empresas internacionales para crear este nuevo producto con éxito y lanzarlo a mediados del 2022. Hoy transformamos la industria de inversiones, en seis meses más lo haremos con la de seguros.