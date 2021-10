Wall Street cae tras alcanzar máximos históricos, arrastrado por malos resultados de Apple y Amazon

Mercados

El principal índice de acciones chilenas, el S&P IPSA opera practicamente plano. La mayor alza la exhibe CMPC, con un aumento de 1,34%.

Wall Street cae previo a la apertura del viernes, después de que Apple y Amazon.com decepcionaran con sus resultados trimestrales, ​​por las restricciones y mayores costos en la cadena de suministro. Eso hizo bajar sus acciones y a los principales índices.

Los futuros del Dow Jones caen 0,08%, mientras que los S&P 500 y Nasdaq Composite, que alcanzaron máximos históricos al cierre del jueves, bajan 0,41% y 0,81%, respectivamente.

Las acciones de Apple cayeron un 3,5% ayer después de que la compañía reportó una ganancia de US$ 1,24 por acción, en línea con las estimaciones, sobre ventas de US$ 83,4 mil millones, por debajo de las expectativas de US$ 84,9 mil millones. La compañía dijo que las limitaciones de la cadena de suministro debido a la escasez de chips fueron peores de lo esperado. Las ventas de iPhone fueron de US$ 38,9 mil millones, por debajo de las expectativas de US$ 41,5 mil millones.

Las acciones de Amazon bajaron 4,2% después de que la compañía reportó una ganancia de US$ 6,12 por acción, faltando estimaciones de US$ 8,92 por acción, sobre ventas de US$ 110,8 mil millones, por debajo de las expectativas de US$ 111,6 mil millones. La compañía dijo que la escasez de mano de obra, los mayores costos de envío y otros gastos en aumento están afectando las ganancias. La gerencia también se guió por las ventas del trimestre actual de US$ 135 mil millones en el punto medio de su rango, por debajo de las expectativas de los analistas de US$ 142 mil millones.

"En cuanto a las ganancias, Apple y Amazon decepcionaron a los inversionistas, esas acciones cayeron un 3% y un 5% después de horas y el peso de esos nombres en el S&P 500 está arrastrando a todo el índice", escribió Tom Essaye, fundador de Sevens Report Research.

Mientras el sector Big Tech hizo contraerse a los índices principales, muchas acciones subieron. El Energy Select Sector SPDR Fund ganó un 0,8% a medida que subió el precio del petróleo. Las acciones bancarias también subieron bastante, ya que los rendimientos de los bonos a largo plazo aumentaron más rápido que los rendimientos de la deuda a corto plazo, lo que hace que los bancos sean más rentables.

Europa y Asia

En Europa, el DAX de Alemania pierde 0,52% después de que los datos del producto interno bruto de la eurozona mostraran que la economía de Alemania creció un 1,8% intertrimestral en el tercer trimestre, menos de lo esperado. Los analistas señalaron que el crecimiento parece estar desacelerándose en Alemania, la economía más grande de Europa, ya que no logra seguir el ritmo de países como Francia y el PIB se mantiene un 1% por debajo de los niveles prepandémicos.

En Asia, el Shanghai Composite subió 0,8%, superando a otros índices asiáticos. La confianza de los inversionistas se vio impulsada por la noticia de que la endeudada inmobiliaria china Evergrande había realizado el pago de un cupón de bonos en el extranjero, justo antes de la fecha límite estricta, evitando el incumplimiento formal por ahora.

En los mercados de criptomonedas, Ethereum, el principal activo criptográfico después de Bitcoin, alcanzó un máximo histórico por encima de $ 4,400, según datos de CoinDesk.

Bolsa chilena opera plana

El principal índice de acciones chilenas, el S&P IPSA opera prácticamente plano, registrando un leve aumento de 0,01% respecto al cierre de ayer, en 4.096,81 puntos.

Dentro del índice, la mayor alza la exhibe CMPC, con un aumento de 1,34%. Le siguen Cencoshopp (1%) y Concha y Toro (0,92%).