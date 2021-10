Wall Street sube pese a malos resultados de Apple y Amazon mientras Chile mira el cuarto retiro

Mercados

El S&P IPSA terminó la última sesión de la semana prácticamente plano, registrando un leve retroceso de 0,10% respecto al cierre de ayer, en 4.092 puntos.

Wall Street cerró la semana con buen ánimo, pese a los decepcionantes resultados trimestrales de Apple y Amazon ​​por las restricciones y mayores costos en la cadena de suministro.

Pese a operar la mayor parte de la jornada en terreno negativo, el Dow Jones subió 0,25%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite avanzaron 0,17% y 0,33%, respectivamente.

Las acciones de Apple cayeron 3,5% ayer después de que la compañía reportó una ganancia de US$ 1,24 por acción, en línea con las estimaciones, sobre ventas de US$ 83.400 millones, por debajo de las expectativas de US$ 84.900 millones. La compañía dijo que las limitaciones de la cadena de suministro debido a la escasez de chips fueron peores de lo esperado. Las ventas de iPhones fueron de US$ 38.900 millones, por debajo de las expectativas de US$ 41.500 millones.

Las acciones de Amazon bajaron 4,2% después de que la compañía reportó una ganancia de US$ 6,12 por acción, fallando las estimaciones de US$ 8,92 por acción, sobre ventas de US$ 110.800 millones, por debajo de las expectativas de US$ 111.600 millones. La compañía dijo que la escasez de mano de obra, los mayores costos de envío y otros gastos en aumento están afectando las ganancias. La gerencia también se guio por las ventas del trimestre actual de US$ 135 mil millones en el punto medio de su rango, por debajo de las expectativas de los analistas de US$ 142 mil millones.

"Parece que los inversionistas ya tienen un poco de azúcar a medida que se acerca Halloween", dijo a Bloomberg el director gerente de estrategia de cartera de EP Wealth Advisors, Adam Phillips. "La mayoría de nosotros estábamos preparados para un viaje lleno de baches hoy después de los anuncios de ayer de Apple y Amazon. Afortunadamente, los informes positivos de hoy de empresas como Exxon y Chevron ayudaron a cambiar la narrativa", agregó.

Bolsa chilena

Dentro del índice, las mayores caídas las registró Enel Chile (3,87%), junto a CMPC (3,29%) y Colbún (3,28%). Por el contrario, las ganancias fueron de Aguas Andinas (5,56%), Parque Arauco (4,30%) y Ripley (3,80%).

De acuerdo a los analistas de Renta4, hasta el mediodía, ya estaban internalizadas todas las principales noticias económicas que se habían reportado durante la mañana, dentro de la que destacó la caída en la tasa de desempleo del trimestre móvil julio-septiembre y el IPSA caía 0,67% respecto del cierre anterior.

"Sin embargo, a partir de las 12:30 aproximadamente, se conoció que en el Senado no se puso en tabla el proyecto del retiro del 10% y, por lo tanto, no es necesario que se discuta en forma rápida las indicaciones y es probable que la votación de este proyecto quede para después de las elecciones, no teniendo un efecto sobre éstas, siendo posible que su discusión quede para después de las elecciones del 21 de noviembre, lo que podría significar que incluso no se apruebe", añaden.

Europa y Asia

En Europa, el FTSE 100 de Londres bajó 0,16%, mientras que el DAX de Frankfurt retrocedió 0,05% después de que los datos del Producto Interno Bruto de la eurozona mostraran que la economía de Alemania creció 1,8% en el tercer trimestre frente a igual periodo del año pasado, menos de lo esperado.

Los analistas señalaron que el crecimiento parece estar desacelerándose en Alemania, la economía más grande de Europa, ya que no logra seguir el ritmo de países como Francia y el PIB se mantiene un punto porcentual por debajo de los niveles prepandemia.

En tanto, el IBEX 35 de Madrid registró un alza de 0,35%, junto al CAC 40 de París y el regional Euro Stoxx 50 que subieron 0,38% y 0,39%, respectivamente.

En Asia, el Shanghai Composite subió 0,8%, superando a otros índices asiáticos. La confianza de los inversionistas se vio impulsada por la noticia de que la endeudada inmobiliaria china Evergrande había realizado el pago de un cupón de bonos en el extranjero, justo antes de la fecha límite, evitando el incumplimiento formal por ahora.