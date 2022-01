Abrámonos al emprendimiento femenino

Opinión

Daniela Lorca, CEO de Babytuto y emprendedora Endeavor

A diario vemos o escuchamos la historia de alguna mujer que dio el paso para comenzar su propio negocio, a la vez que otras ganan terreno en la dirección de organizaciones, o en espacios de poder, lo que nos permite mirar en perspectiva lo que hemos avanzado en cuanto a equidad de género en el mundo del emprendimiento que también se refleja en cifras: según los ministerios de Economía y de la Mujer y Equidad de Género y Cadem en el último año el interés de las mujeres por emprender creció en un 18%. Sin embargo, si me preguntan ¿Cuánto queda por delante? No podría responder otra cosa que, mucho.

Todavía la mayoría de los emprendimientos y los espacios de poder son liderados por hombres, y aquellos que están siendo noticia en Chile y el mundo, también lo son. Si nos centramos en el mundo STEM o en la tecnología esto crece aún más: según cifras del Global Startup Ecosystem Report 2020 de Startup Genom y la Red Global del Emprendimiento solo el 14,1% de los emprendimientos de base tecnológica de todo el mundo fueron creados por mujeres.

Definitivamente el panorama sigue siendo complejo, los techos de cristal todavía son visibles, las labores domésticas y del hogar siguen cargadas hacia las mujeres, la coparentalidad aún se ve lejana y a menudo nos encontramos con frenos ligados a la idiosincrasia y a la cultura, pero es importante destacar y celebrar lo que hemos alcanzado, porque mientras más capacidad tengamos para visualizar estos logros y agarrarnos de ellos para crecer, más mujeres emprendiendo tendremos.

Si hace cinco años me hubieran preguntado si emprender ha sido más difícil por ser mujer, probablemente hubiera respondido que sí, hoy la experiencia que he ganado en los últimos años me permite entender que hay rutas destrabadas y más opciones, con barreras que van más allá del género. Es más, me atrevo a decir que ser mujer me ha servido, tenemos una empatía, una capacidad de liderazgo y una relación con nuestro entorno que nos permite generar redes y construir equipos comprometidos.

Hace pocas semanas junto a Babytuto celebramos el hito histórico que significa la venta a una multinacional como lo es Walmart. Si bien estos logros como emprendedores y emprendedoras duran un día, ya que al día siguiente hay que seguir vendiendo, pagando y enfocándose en lo respectivo al negocio, tengo la confianza que este hito que lideré haya destrabado algo y que inspire a más mujeres a ser noticia por la venta de sus empresas, exit, alianzas estratégicas, u otra.

Destaco esto porque, en parte, somos los mismos emprendedores quienes tenemos la oportunidad de impulsar a otros a emprender y a convertirnos en modelos de rol. Me enorgullece recibir comentarios de otras mujeres, quienes con entusiasmo me transmiten cómo mi camino ha sido un impulso en sus propios proyectos. Nuestro rol debe ser inspirar a que algunas historias – más allá de las dificultades propias del emprendimiento y de las brechas culturales– tienen resultados exitosos, advirtiendo errores, traspasando conocimientos y ayudando a lidiar con emociones mediante la resiliencia.

Las emprendedoras chilenas son guerreras liderando una nueva generación de empresas con un nuevo sistema consciente de la situación actual que vivimos. Por ello podemos decir que el espíritu está, ahora debemos ejecutar un cambio cultural y políticas públicas que incentiven a las empresas a potenciar emprendimientos liderados por mujeres y a las mujeres a emprender. Avanzar en paridad significa compromiso, convicción, colaboración y también dar el ejemplo.

Finalmente, no nos olvidemos de que la construcción de un ecosistema más robusto e inclusivo depende de todas y todos los emprendedores, y que para tener más casos haciendo noticia hace falta confianza, oportunidades, mayor acceso a financiamiento y leyes que no maten a las startups o scaleups, si no que las ayuden a innovar, a liderar de manera distinta, a estar conscientes del medio ambiente, de la nueva sociedad que estamos construyendo, y por supuesto a generar más empleos para darle un impulso a la economía desde lo local.